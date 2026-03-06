НБУ отправляет команду в Будапешт из-за задержания инкассаторских автомобилей Ощадбанка

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что команда НБУ едет в Будапешт, чтобы выяснить ситуацию с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка, пишет УНН.

Оперативно по ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле. Параллельно прорабатываем обращения к нашим партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны