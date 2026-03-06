НБУ отправляет команду в Будапешт из-за задержания инкассаторских автомобилей Ощадбанка
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии освобождения граждан и объяснений по поводу задержания.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что команда НБУ едет в Будапешт, чтобы выяснить ситуацию с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка, пишет УНН.
Оперативно по ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле. Параллельно прорабатываем обращения к нашим партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны
Он указал, что "украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации".
"Мы требуем от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников Ощадбанка", - отметил Пышный.
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.