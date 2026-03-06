Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем Востоке
Стоимость нефти на международных рынках зафиксировала самый стремительный подъем с 2022 года из-за активной фазы войны в Персидском заливе. Цена на марку West Texas Intermediate (WTI) подскочила на 18% за неделю.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Цена на марку West Texas Intermediate (WTI) в течение недели подскочила на 18%, хотя в пятницу, 6 марта, наблюдалась незначительная корректировка до 79 долларов за баррель после заявлений Дональда Трампа о подготовке экстренных мер для стабилизации топливного рынка.
Критическая ситуация вокруг Ормузского пролива, который фактически прекратил функционировать как транспортная артерия, вынуждает ведущих экспортеров и импортеров искать альтернативные пути в условиях непрерывных авиаударов по нефтяной инфраструктуре региона.
Блокада Ормузского пролива и реакция ключевых экспортеров
Обострение боевых действий, продолжающихся с 28 февраля, привело к полной остановке судоходства в важнейшем нефтяном узле мира, что мгновенно отразилось на стоимости сырья. Саудовская Аравия уже объявила о крупнейшем с августа 2022 года повышении цен на свою основную нефть для азиатских потребителей на апрель.
Чтобы избежать зоны конфликта, Эр-Рияд начал экстренное перенаправление миллионов баррелей сырья в порты Красного моря, пытаясь сохранить стабильность экспорта на фоне сообщений о повреждении танкеров и нефтеперерабатывающих заводов в соседних странах.
Цена на нефть достигла наибольшего недельного роста с 2022 года, поскольку война на Ближнем Востоке вызвала волну сбоев на энергетических рынках
Политическая бескомпромиссность и рыночные спреды
Ситуация на биржах остается крайне напряженной из-за отсутствия каких-либо дипломатических сдвигов: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи публично отверг возможность ведения переговоров о прекращении огня. На этом фоне спред цены на нефть Brent между ближайшими контрактами вырос до рекордных 4 долларов за баррель, что свидетельствует об остром дефиците физического ресурса в краткосрочной перспективе. Тем временем администрация Трампа рассматривает варианты прямого вмешательства в ситуацию, пока Израиль продолжает интенсивные бомбардировки Тегерана, целясь в командные структуры и стратегические запасы топлива врага.
