17:43 • 11804 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 17737 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 42893 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 78551 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 46344 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 41875 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 67453 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25772 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49350 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 80038 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Трамп заявил, что рост цен на бензин в США не является критической проблемой по сравнению с необходимостью ведения боевых действий против иранского режима. Он подчеркнул, что приоритетом является успех военной кампании, а экономические колебания носят временный характер.

Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает текущее подорожание бензина на внутреннем рынке критической проблемой по сравнению с необходимостью ведения боевых действий против иранского режима. В эксклюзивном интервью агентству Reuters глава Белого дома подчеркнул, что приоритетом его администрации является успех военной кампании, а экономические колебания носят временный характер. Об этом пишет УНН.

Детали

Трамп выразил убеждение, что рынок топлива стабилизируется сразу после завершения активной фазы конфликта. Несмотря на недовольство избирателей высокой стоимостью жизни, президент призвал сосредоточиться на стратегических целях в Персидском заливе, игнорируя краткосрочные финансовые риски для американских домохозяйств.

Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ05.03.26, 21:35 • 3528 просмотров

Политические аналитики предупреждают, что такая стратегия может негативно повлиять на рейтинги Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Поиск решений для стабилизации энергетического рынка

Пока президент фокусируется на военных действиях, аппарат Белого дома пытается найти инструменты для сдерживания цен. Пресс-секретарь Каролин Ливитт подтвердила, что глава аппарата Сьюзи Уайлз и министр энергетики Крис Райт провели срочную встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний США. Стороны обсуждали возможности увеличения внутренней добычи и привлечения стратегических резервов, чтобы нивелировать последствия перебоев с поставками сырой нефти с Ближнего Востока.

Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране05.03.26, 20:47 • 4114 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира