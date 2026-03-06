Трамп назвал военную операцию против Ирана важнее роста цен на топливо в США
Киев • УНН
Трамп заявил, что рост цен на бензин в США не является критической проблемой по сравнению с необходимостью ведения боевых действий против иранского режима. Он подчеркнул, что приоритетом является успех военной кампании, а экономические колебания носят временный характер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает текущее подорожание бензина на внутреннем рынке критической проблемой по сравнению с необходимостью ведения боевых действий против иранского режима. В эксклюзивном интервью агентству Reuters глава Белого дома подчеркнул, что приоритетом его администрации является успех военной кампании, а экономические колебания носят временный характер. Об этом пишет УНН.
Детали
Трамп выразил убеждение, что рынок топлива стабилизируется сразу после завершения активной фазы конфликта. Несмотря на недовольство избирателей высокой стоимостью жизни, президент призвал сосредоточиться на стратегических целях в Персидском заливе, игнорируя краткосрочные финансовые риски для американских домохозяйств.
Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ05.03.26, 21:35 • 3528 просмотров
Политические аналитики предупреждают, что такая стратегия может негативно повлиять на рейтинги Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.
Поиск решений для стабилизации энергетического рынка
Пока президент фокусируется на военных действиях, аппарат Белого дома пытается найти инструменты для сдерживания цен. Пресс-секретарь Каролин Ливитт подтвердила, что глава аппарата Сьюзи Уайлз и министр энергетики Крис Райт провели срочную встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний США. Стороны обсуждали возможности увеличения внутренней добычи и привлечения стратегических резервов, чтобы нивелировать последствия перебоев с поставками сырой нефти с Ближнего Востока.
Трамп заявил, что "полностью поддержал бы" курдов, начавших восстание в Иране05.03.26, 20:47 • 4114 просмотров