Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,81 гривны, что является новым историческим максимумом. Финансист Виктор Гальчинский объяснил рост мировой нестабильностью и посоветовал украинцам сохранять спокойствие.

Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам

Национальный банк Украины на пятницу, 6 марта, установил официальный курс доллара на уровне 43,81 гривны за доллар. По сравнению с предыдущим показателем гривна ослабла на 9 копеек. Таким образом, курс американской валюты уже второй день подряд обновляет исторический максимум в Украине. В то же время в наличных обменниках доллар продают еще дороже.

Рост курса доллара в Украине в последние дни связан не только с внутренними экономическими факторами, но и с глобальной напряженностью в мире, в частности войной на Ближнем Востоке. На валютный рынок влияют как международные процессы, так и поведение самих украинцев, которые в условиях неопределенности начинают активнее покупать валюту. Об этом в комментарии для УНН рассказал финансист Виктор Гальчинский.

Мировая нестабильность подталкивает доллар вверх

По словам эксперта, нынешний рост курса доллара имеет прежде всего глобальные причины. В периоды геополитической нестабильности и военных конфликтов доллар традиционно укрепляется на мировых рынках.

Финансист объясняет, что ситуация в Персидском заливе и общая напряженность на Ближнем Востоке создают дополнительный спрос на американскую валюту.

Мы наблюдаем ажиотаж, вызванный событиями в мире, в частности тем, что происходит в Персидском заливе. Есть два фактора. Первый - это внезапное ситуативное укрепление доллара в мире, потому что доллар всегда дорожает, когда Соединенные Штаты начинают какую-то войну и она продолжается

- пояснил Гальчинский.

По его словам, глобальные инвесторы в таких условиях стремятся переводить активы именно в доллары, которые традиционно считаются наиболее стабильной валютой во время кризисов.

Влияние нефтяного рынка и страх подорожания топлива

Вторым важным фактором, который сейчас влияет на валютный рынок, являются опасения относительно возможного роста цен на топливо.

Эксперт отмечает, что любая напряженность в регионе Персидского залива сразу вызывает реакцию энергетических рынков, ведь именно там сосредоточена значительная часть мировых запасов нефти.

Второе – это беспокойство. Я бы не сказал, что это паника, но определенный ажиотаж, связанный с возможными влияниями на топливо и с возможным ростом цен

- пояснил финансист.

Он добавляет, что именно эти факторы часто запускают психологическую реакцию рынка, когда люди начинают покупать валюту заранее, ожидая подорожания товаров.

Реакция валютного рынка

По словам Гальчинского, рост курса доллара был заметен прежде всего на межбанковском рынке. В то же время уже сейчас наблюдается определенное снижение напряжения.

Мы видели, что спрос на валюту вырос на межбанке. Но уже сегодня, кстати, и доллар, и евро немного подешевели – ажиотаж начинает спадать

- отметил он.

Однако на наличном рынке ситуация выглядит иначе, поскольку поведение населения часто отличается от реакции банков и финансовых учреждений.

На наличном рынке люди увидели неопределенность и нестабильность, и соответственно начали больше покупать валюту, чтобы, по их мнению, спасти свои средства от инфляции

- пояснил эксперт.

Что будет с курсом доллара дальше

По мнению финансиста, дальнейшая динамика валютного рынка в значительной степени будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Если конфликт затянется, доллар может некоторое время расти, но впоследствии стабилизируется.

Если война будет иметь затяжной характер, как у нас, то доллар будет расти до определенного предела и потом стабилизируется. Все будет зависеть от спроса и предложения

- отметил Гальчинский.

В то же время он подчеркивает, что критическим фактором станет ситуация на энергетических рынках.

Если не будет большой проблемы с поставками нефти и топлива и не будет сильного влияния на мировой рынок, то курс стабилизируется

- пояснил он.

Угрожает ли гривне резкое падение

Отдельно финансист обратил внимание на ситуацию внутри Украины. По его словам, сегодня гривна имеет значительно более сильные позиции, чем в предыдущие годы.

Это связано с рекордными золотовалютными резервами и поддержкой международных партнеров.

Сегодня сформированы крупнейшие за всю историю Украины золотовалютные резервы. Они сформированы благодаря международной помощи и политике Национального банка

- отметил эксперт.

Кроме того, важную роль играют валютные интервенции НБУ.

Действия Национального банка и его интервенции не дадут гривне сильно снизиться или очень резко колебаться

- подчеркнул Гальчинский.

Впрочем, он признает, что общие экономические факторы все же могут постепенно влиять на курс.

Учитывая ситуацию в экономике и общую инфляцию, плавная девальвация гривны так или иначе будет происходить

- пояснил финансист.

Что делать украинцам

На фоне колебаний курса многие украинцы начали задумываться, стоит ли сейчас активно покупать валюту.

Гальчинский советует не поддаваться эмоциям и оценивать ситуацию рационально.

Резких колебаний в Украине сейчас не будет. Но мы понимаем, что плавная девальвация так или иначе будет происходить

- отметил он.

При этом эксперт подчеркивает, что на курс могут влиять и другие экономические процессы, в частности рост цен на энергоносители.

Если процессы с подорожанием топлива начнут развиваться и сформируется цепь роста цен, это, конечно, будет влиять и на валютный курс

- пояснил финансист.

В целом, по мнению Гальчинского, украинцам стоит сохранять спокойствие, не поддаваться краткосрочным настроениям рынка и принимать финансовые решения с учетом долгосрочной стабильности.

Кто имеет желание, может сейчас воспользоваться ситуацией – например, если нужны средства в гривне, можно часть валюты продать по более высокой цене

- отметил Гальчинский.

Таким образом, нынешний рост доллара имеет преимущественно внешние причины – прежде всего геополитическую напряженность и риски для мирового энергетического рынка. В то же время внутренняя финансовая система Украины сейчас имеет достаточные инструменты для сдерживания резких колебаний курса. Ожидается, что при отсутствии масштабной эскалации на Ближнем Востоке валютный рынок постепенно стабилизируется, хотя долгосрочная тенденция к медленной девальвации гривны все же будет сохраняться.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаФинансы
