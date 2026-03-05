Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
08:05 • 7996 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 26858 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 57839 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 66602 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 71886 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 40655 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 38030 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 60577 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82711 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 70163 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
6.1м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Суд заблокировал показания Маска по делу о ликвидации USAID по решению DOGE5 марта, 00:40 • 7250 просмотра
Масштабное отключение электроэнергии на Кубе оставило Гавану и большую часть острова без света5 марта, 00:58 • 13825 просмотра
Командующий ВМС КСИР выдвинул ультиматум Трампу и запретил приближаться к иранским берегам5 марта, 01:40 • 10074 просмотра
Австралия присоединилась к глобальному альянсу G7 по добыче критически важных минералов5 марта, 04:09 • 10735 просмотра
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 57306 просмотра
публикации
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 5732 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 41136 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 66596 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 71881 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 53075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Каролин Ливитт
Олег Синегубов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 22738 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 38948 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 42893 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 49935 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 53620 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Financial Times

Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов встретиться с Зеленским после переговоров с Урсулой фон дер Ляйен. Он требует от Украины разрешить инспекцию и возобновить транзит российской нефти.

Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Фицо в соцсети "Х".

Детали

По словам Фицо, он заинтересован во встрече с Зеленским, однако перед этим нужно провести переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он добавил, что Словакия и Еврокомиссия должны "давить на Зеленского", чтобы Украина разрешила инспекцию на месте и возобновила транзит российской нефти.

Он наносит ущерб всему Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Наоборот, он теряет поддержку все большего числа стран

- заявил Фицо.

Также словацкий премьер-министр заявил: пока Братислава не согласует позицию с Еврокомиссией и с Венгрией, встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет никакого смысла.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии повреждений на нефтепроводе "Дружба" и обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в шантаже.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Европейская комиссия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина