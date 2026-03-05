Встреча Фицо и Зеленского - премьер-министр Словакии озвучил условие
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов встретиться с Зеленским после переговоров с Урсулой фон дер Ляйен. Он требует от Украины разрешить инспекцию и возобновить транзит российской нефти.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Фицо в соцсети "Х".
Детали
По словам Фицо, он заинтересован во встрече с Зеленским, однако перед этим нужно провести переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он добавил, что Словакия и Еврокомиссия должны "давить на Зеленского", чтобы Украина разрешила инспекцию на месте и возобновила транзит российской нефти.
Он наносит ущерб всему Европейскому Союзу и, конечно, ничего от него не получит. Наоборот, он теряет поддержку все большего числа стран
Также словацкий премьер-министр заявил: пока Братислава не согласует позицию с Еврокомиссией и с Венгрией, встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским не имеет никакого смысла.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отсутствии повреждений на нефтепроводе "Дружба" и обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в шантаже.