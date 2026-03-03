$43.230.13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Николь Кидман для роли судебно-медицинского эксперта в сериале "Скарпетта" научилась проводить вскрытие. Актриса сотрудничала с профессиональным медиком, чтобы лучше понять специфику работы патологоанатома.

Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"

Американская актриса и лауреат премии "Оскар" Николь Кидман заявила, что для будущей роли судебно-медицинского эксперта в сериале "Скарпетта" она так тщательно подготовилась, что даже овладела навыками, необходимыми для выполнения настоящего вскрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Кидман, которое она дала в эфире "Вечернего шоу с Джимми Фэллоном".

Как отметила Кидман, во время подготовки она сотрудничала с профессиональным судебным медиком и прошла специальную подготовку, чтобы лучше понять специфику работы своей героини — патологоанатома. Актриса с юмором заметила, что теперь могла бы "с легкостью достать все органы и назвать каждый из них", если это когда-нибудь понадобится в реальной жизни.

Да. Я могу провести вскрытие. Могу. Если понадобится, я действительно смогу провести вскрытие. Достать все органы. И назвать каждый из них

- резюмировала Кидман.

В сериале она играет Кей Скарпетту — главную героиню проекта, основанного на популярной серии триллеров Патрисии Корнвелл. Премьера ленты, которая выходит на платформе Prime Video в этом месяце, представит Кидман в роли ведущего судебно-медицинского эксперта, расследующего сложные уголовные дела, сочетая научные подходы с напряженной работой детектива.

Подготовка актрисы привлекла значительное внимание средств массовой информации. Благодаря этой необычной стороне процесса: Николь Кидман решила не ограничиваться лишь изучением сценария, а глубже погрузилась в профессию, чтобы как можно лучше передать образ на экране.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что высказывания Николь Кидман о разводе с Томом Крузом снова приобрели популярность после ее разрыва с Китом Урбаном. Актриса пошутила, что теперь может носить каблуки, намекая на рост бывшего мужа.

Станислав Кармазин

