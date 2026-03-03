Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ

Украина получила 1,5 млрд долл. первого транша от МВФ по новой программе EFF, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, 3 марта, в соцсетях, пишет УНН.

Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности - сообщила Премьер Свириденко.

Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, отметила Премьер.

"Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - подчеркнула Свириденко.

В МВФ заявили о необходимости продвижения Украиной реформ по новой программе, упомянули о НДС