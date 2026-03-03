$43.100.11
50.870.16
ukenru
06:18 • 326 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 38101 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 49501 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 35731 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 35366 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 33468 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 17837 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 18000 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17162 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39049 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
86%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе2 марта, 20:50 • 7628 просмотра
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти2 марта, 21:04 • 10511 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стильVideo2 марта, 22:30 • 13405 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну2 марта, 23:37 • 12680 просмотра
Иранский режим на протяжении многих лет является одним из главных источников международной дестабилизации - Сибига00:48 • 8574 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 19439 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 38101 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 36994 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 43778 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 39049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Фридрих Мерц
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 10950 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 18574 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 22977 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 23458 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 81037 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Украина получила первый транш в размере 1,5 млрд долларов от МВФ по новой четырехлетней программе EFF. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ

Украина получила 1,5 млрд долл. первого транша от МВФ по новой программе EFF, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник, 3 марта, в соцсетях, пишет УНН.

Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). 1,5 млрд долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности

- сообщила Премьер Свириденко.

Общий объем программы составляет 8,1 млрд долларов.

С начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, отметила Премьер.

"Благодарна нашим партнерам за доверие и поддержку. Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", - подчеркнула Свириденко.

В МВФ заявили о необходимости продвижения Украиной реформ по новой программе, упомянули о НДС27.02.26, 18:53 • 3337 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Война в Украине
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Украина