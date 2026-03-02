В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе
Киев • УНН
Центральное командование США заявило об уничтожении 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе. Президент Трамп ранее сообщал об уничтожении 9 кораблей.
Американские военные заявили в понедельник об уничтожении 11 иранских военных кораблей, передает УНН со ссылкой на AP.
"Два дня назад иранский режим имел 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них НОЛЬ", – говорится в посте Центрального командования США на X.
Это заявление появилось после воскресного сообщения президента Дональда Трампа на Truth Social о том, что американские войска "уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей". Президент сказал, что они "будут преследовать остальных" и "в значительной степени уничтожили их военно-морской штаб".
Напомним
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.
Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди.