В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Центральное командование США заявило об уничтожении 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе. Президент Трамп ранее сообщал об уничтожении 9 кораблей.

В США заявили, что уничтожили 11 иранских военных кораблей в Оманском заливе

Американские военные заявили в понедельник об уничтожении 11 иранских военных кораблей, передает УНН со ссылкой на AP.

"Два дня назад иранский режим имел 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них НОЛЬ", – говорится в посте Центрального командования США на X.

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 11757 просмотров

Это заявление появилось после воскресного сообщения президента Дональда Трампа на Truth Social о том, что американские войска "уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей". Президент сказал, что они "будут преследовать остальных" и "в значительной степени уничтожили их военно-морской штаб".

Напомним

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения.

Ранее президент США заявил, что американские военные "наносят Ирану сокрушительный удар", но "большая волна" еще впереди. 

Антонина Туманова

