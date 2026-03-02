Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
Киев • УНН
Известный певец Виталий Козловский представил украиноязычную версию своего трека "Шекспир" 1 марта в Киеве. Премьера состоялась во время сольного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".
Известный украинский певец Виталий Козловский представил украиноязычную версию своего известного трека "Шекспир" и презентовал композицию перед публикой, передает УНН.
Итак, сейчас в сети распространяется ролик, на котором видно, как Козловский поет обновленную версию когда-то нашумевшего русскоязычного хита. Премьера состоялась 1 марта в столице — во время сольного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".
Безусловно, Козловский более чем удивил своих поклонников. Многие до сих пор помнят бешеный успех Козловского, которого ему удалось достичь с треком "Пинаколада". Следовательно, адаптация очередной композиции, вероятно, тоже более чем удалась. Украинская версия "Шекспира" звучала на украинском несколько необычно. Теперь в композиции звучат слова: "Шекспир писал бы не о нас. И больше я не твой герой. Но для тебя в это время. Я тот! Я тот!"
Напомним
