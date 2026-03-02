Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"

$43.100.11
Эксклюзив
16:02 • 19751 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
15:45 • 22312 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
15:00 • 19248 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
14:18 • 20222 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
14:03 • 21378 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 14036 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 14914 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 15907 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 32531 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17042 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 года
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
16:02 • 19751 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожая
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники Odrex
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 32531 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войне
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летием
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"

Известный певец Виталий Козловский представил украиноязычную версию своего трека "Шекспир" 1 марта в Киеве. Премьера состоялась во время сольного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".

Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"

Известный украинский певец Виталий Козловский представил украиноязычную версию своего известного трека "Шекспир" и презентовал композицию перед публикой, передает УНН.

Итак, сейчас в сети распространяется ролик, на котором видно, как Козловский поет обновленную версию когда-то нашумевшего русскоязычного хита. Премьера состоялась 1 марта в столице — во время сольного концерта в Национальном дворце искусств "Украина".

Безусловно, Козловский более чем удивил своих поклонников. Многие до сих пор помнят бешеный успех Козловского, которого ему удалось достичь с треком "Пинаколада". Следовательно, адаптация очередной композиции, вероятно, тоже более чем удалась. Украинская версия "Шекспира" звучала на украинском несколько необычно. Теперь в композиции звучат слова: "Шекспир писал бы не о нас. И больше я не твой герой. Но для тебя в это время. Я тот! Я тот!"

Виталий Козловский опубликовал серию фотографий своего сына Оскара, который отметил второй день рождения. Певец поблагодарил жену и бабушек за поддержку.

Станислав Кармазин

Музыкант