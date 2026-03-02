Встреча Украина-США-РФ планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 30782 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 63036 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 60161 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 65779 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 73534 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74358 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77865 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79658 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82544 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76173 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 45582 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 45059 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 18659 просмотра
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада2 марта, 03:04 • 17189 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 20625 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 123448 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 129369 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 110672 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 111659 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 111450 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 66977 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 64781 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 60275 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 58653 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33333 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

Встреча Украина-США-РФ планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ, запланированные на 5-6 марта, не отменены. Место встречи в Абу-Даби остается под вопросом из-за боевых действий.

Встреча Украина-США-РФ планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ предполагалось провести ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за боевых действий украинская сторона не может подтвердить, что встреча состоится именно там, но ее никто не отменял, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с 5-го по 8-е, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что, из-за этих боевых действий сегодняшних, мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но, тем не менее, никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен

- сказал Зеленский.

Президент повторил, что "никто ничего пока не отменяет".

"Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария, площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любые из этих трех площадок по встрече, ждем ответа от партнеров", - отметил Зеленский.

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский26.02.26, 22:09 • 12557 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Швейцария
Абу-Даби
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина