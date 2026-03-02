Встреча Украина-США-РФ планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ предполагалось провести ориентировочно 5-6 марта в Абу-Даби, однако из-за боевых действий украинская сторона не может подтвердить, что встреча состоится именно там, но ее никто не отменял, заявил журналистам Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с 5-го по 8-е, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что, из-за этих боевых действий сегодняшних, мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но, тем не менее, никто не отменял встречу. Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен - сказал Зеленский.

Президент повторил, что "никто ничего пока не отменяет".

"Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария, площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любые из этих трех площадок по встрече, ждем ответа от партнеров", - отметил Зеленский.

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский