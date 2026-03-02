ВСУ уничтожили центр космической связи и ряд российских РЛС в Крыму и на Востоке
Киев • УНН
Украинские защитники 2 марта поразили центр дальней космической связи и РЛС "Подлет-К1" в Крыму. Уничтожены также станции "Каста 2Е2" и "ЯСТРЕБ А-В" в Луганской области.
Украинские защитники нанесли мощный удар по стратегической инфраструктуре врага, уничтожив ключевые объекты космической и радиолокационной разведки оккупантов. В ночь на 2 марта подразделения Сил обороны поразили центр дальней космической связи в районе Витино и РЛС "Подлет-К1" в Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В рамках последовательных мер по снижению боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию (РЛС) "Подлет-К1" неподалеку Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму
Кроме крымских объектов, под удар попали современные радиолокационные системы на временно захваченных территориях Луганской области. В частности, Генштаб подтвердил уничтожение станций "Каста 2Е2" и "ЯСТРЕБ А-В".
Также ВСУ отработали по районам сосредоточения подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в Донецкой и Запорожской областях, ликвидировав личный состав специалистов.
