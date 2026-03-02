$43.100.11
Эксклюзив
12:02 • 2422 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
11:19 • 10238 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 8492 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 34565 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 67876 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 63799 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 68387 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 75397 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 75370 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78736 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
ВСУ уничтожили центр космической связи и ряд российских РЛС в Крыму и на Востоке

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Украинские защитники 2 марта поразили центр дальней космической связи и РЛС "Подлет-К1" в Крыму. Уничтожены также станции "Каста 2Е2" и "ЯСТРЕБ А-В" в Луганской области.

ВСУ уничтожили центр космической связи и ряд российских РЛС в Крыму и на Востоке

Украинские защитники нанесли мощный удар по стратегической инфраструктуре врага, уничтожив ключевые объекты космической и радиолокационной разведки оккупантов. В ночь на 2 марта подразделения Сил обороны поразили центр дальней космической связи в районе Витино и РЛС "Подлет-К1" в Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В рамках последовательных мер по снижению боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 марта поразили центр дальней космической связи в районе н.п. Витино и радиолокационную станцию (РЛС) "Подлет-К1" неподалеку Виноградного во временно оккупированном украинском Крыму

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме крымских объектов, под удар попали современные радиолокационные системы на временно захваченных территориях Луганской области. В частности, Генштаб подтвердил уничтожение станций "Каста 2Е2" и "ЯСТРЕБ А-В".

Также ВСУ отработали по районам сосредоточения подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в Донецкой и Запорожской областях, ликвидировав личный состав специалистов.

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в рф - источники02.03.26, 12:43 • 2594 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Крым