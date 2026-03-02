СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в РФ - источники

$43.100.11
50.870.16
ukenru
1 марта, 20:23 • 29920 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 60958 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 58320 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 64034 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 72161 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 73695 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 77321 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79532 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 82379 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 76105 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4.1м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters2 марта, 00:42 • 42280 просмотра
Мерц поддержал действия США и Израиля против Ирана, назвав его режим террористическим2 марта, 01:16 • 43972 просмотра
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 43446 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 18182 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 20001 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 121841 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 127726 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 109122 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 110162 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 109956 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Рафаэль Гросси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Украина
Кувейт
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 65928 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 63754 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 59341 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 57728 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33262 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent
Фильм

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в РФ - источники

Киев • УНН

 • 20 просмотра

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, системы ПВО и шесть нефтеналивных стендеров в порту Новороссийск. В порту вспыхнул масштабный пожар.

СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в РФ - источники

СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск", сообщили УНН источники.

Подробности

По данным собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) устроили яркую "бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые задействованы в войне против Украины".

По предварительным данным, приведенным собеседником УНН, "беспилотники СБУ поразили: военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2", шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис"".

С ночи в порту, по данным источника, пылает масштабный пожар.

Этот терминал, как отметил собеседник, является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавовн" начат", - сообщил информированный источник в СБУ.

Дроны атаковали порт Новороссийска в РФ01.03.26, 23:28 • 13069 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300
Украина