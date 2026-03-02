СБУ совместно с Силами обороны поразила военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийск в РФ - источники

СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру в порту "Новороссийск", сообщили УНН источники.

Подробности

По данным собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны (ГПСУ, ГУР, СБС и ССО) устроили яркую "бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск", которые задействованы в войне против Украины".

По предварительным данным, приведенным собеседником УНН, "беспилотники СБУ поразили: военные корабли, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2", шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис"".

С ночи в порту, по данным источника, пылает масштабный пожар.

Этот терминал, как отметил собеседник, является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавовн" начат", - сообщил информированный источник в СБУ.

Дроны атаковали порт Новороссийска в РФ