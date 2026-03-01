Дроны атаковали порт Новороссийска в РФ

Вечером 1 марта неизвестные дроны атаковали порт российского Новороссийска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что в районе нефтяного терминала наблюдается много дыма.

Порт Новороссийска .. атака БПЛА - говорится в подписи к одному из видео.



Напомним

США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в Новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане. Это связано с интересами американских компаний в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол