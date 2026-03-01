$43.210.00
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 10485 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 13251 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 22817 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 39462 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 57464 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 64847 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 74909 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 76557 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73011 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Дроны атаковали порт Новороссийска в РФ

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Вечером 1 марта неизвестные дроны атаковали порт Новороссийска. В районе нефтяного терминала наблюдается много дыма.

Дроны атаковали порт Новороссийска в РФ

Вечером 1 марта неизвестные дроны атаковали порт российского Новороссийска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что в районе нефтяного терминала наблюдается много дыма.

Порт Новороссийска .. атака БПЛА

- говорится в подписи к одному из видео.

Напомним

США официально предупредили Украину, что ее атаки на российские нефтяные объекты, в частности в Новороссийске, повлияли на американские инвестиции в Казахстане. Это связано с интересами американских компаний в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25.02.26, 09:00 • 25434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия