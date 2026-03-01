$43.210.00
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 10198 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
17:51 • 13038 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 22594 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 39294 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 57360 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 64759 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 74858 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 76488 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72970 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
Дрони атакували порт новоросійська в рф

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Увечері 1 березня невідомі дрони атакували порт новоросійська. В районі нафтового терміналу спостерігається багато диму.

Дрони атакували порт новоросійська в рф

Ввечері 1 березня невідомі дрони атакували порт російського новоросійська. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що в районі нафтового терміналу спостерігається багато диму.

Порт новороссийска .. атака БпЛА

- йдеться у підписі до одного з відео.

Нагадаємо

США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані. Це пов'язано з інтересами американських компаній у Каспійському трубопровідному консорціумі.

Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25.02.26, 09:00 • 25431 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії