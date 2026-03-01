Дрони атакували порт новоросійська в рф
Київ • УНН
Увечері 1 березня невідомі дрони атакували порт новоросійська. В районі нафтового терміналу спостерігається багато диму.
Ввечері 1 березня невідомі дрони атакували порт російського новоросійська. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що в районі нафтового терміналу спостерігається багато диму.
Порт новороссийска .. атака БпЛА
Нагадаємо
США офіційно попередили Україну, що її атаки на російські нафтові об'єкти, зокрема в новоросійську, вплинули на американські інвестиції в Казахстані. Це пов'язано з інтересами американських компаній у Каспійському трубопровідному консорціумі.
