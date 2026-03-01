Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 9958 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 22877 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 44010 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 54086 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 66901 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 70801 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 69831 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52098 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 52977 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55287 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
54%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ескалація в Ірані провокує найбільшу кризу на світовому ринку газу з 2022 року1 березня, 05:21 • 19643 перегляди
У Багдаді спалахнули жорсткі сутички між поліцією та протестувальниками поблизу посольства СШАVideo1 березня, 05:47 • 13639 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом1 березня, 06:01 • 28817 перегляди
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico1 березня, 08:21 • 22169 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%10:49 • 9276 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 75620 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 80166 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 67915 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 71078 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 71574 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 40440 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 38962 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 36976 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 36380 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 50426 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
С-300

Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаку на американський авіаносець Abraham Lincoln 1 березня. Авіаносець USS Abraham Lincoln став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет.

Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами

Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про атаку атаку на американський авіаносець Abraham Lincoln у неділю, 1 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.

Деталі

За даними іранських ЗМІ, авіаносець USS Abraham Lincoln став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет. Водночас інші деталі у Корпусі вартових ісламської революції.

Американські ЗМІ і військові також не коментували ситуацію.

Додатково

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.

Водночас УНН повідомляв, що в Ірані після загибелі Алі Хаменеї призначили тимчасового нового лідера - ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі.

Нагадаємо

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару США та Ізраїлю по Тегерану. ЗМІ Ірану офіційно ситуацію не коментували.

Євген Устименко

СвітПодії
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран