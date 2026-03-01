Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами
Київ • УНН
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаку на американський авіаносець Abraham Lincoln 1 березня. Авіаносець USS Abraham Lincoln став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет.
Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про атаку атаку на американський авіаносець Abraham Lincoln у неділю, 1 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.
Деталі
За даними іранських ЗМІ, авіаносець USS Abraham Lincoln став ціллю для удару чотирьох балістичних ракет. Водночас інші деталі у Корпусі вартових ісламської революції.
Американські ЗМІ і військові також не коментували ситуацію.
Додатково
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.
Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.
Водночас УНН повідомляв, що в Ірані після загибелі Алі Хаменеї призначили тимчасового нового лідера - ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі.
Нагадаємо
Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару США та Ізраїлю по Тегерану. ЗМІ Ірану офіційно ситуацію не коментували.