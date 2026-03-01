$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 16894 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 29558 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 44641 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 52880 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 61492 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47224 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50565 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 51822 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57609 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Внаслідок ударів по Ірану 28 лютого ліквідовано чотирьох командувачів збройних сил. Серед загиблих - начальник Генерального штабу та міністр оборони.

Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил

Внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили про загибель:

  • генерал-майора Сейєда Абдолрахіма Мусаві, начальника Генерального штабу;
    • генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції;
      • адмірала Алі Шамхані, старшого військового радника і секретаря Ради оборони;
        • генерал-майора Азіза Насірзаде, міністра оборони.

          Нагадаємо

          Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

          Євген Устименко

          СвітПодії
          Алі Хаменеї
          Reuters
          Дональд Трамп
          Сполучені Штати Америки
          Іран