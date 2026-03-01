Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил

Внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили про загибель:

генерал-майора Сейєда Абдолрахіма Мусаві, начальника Генерального штабу;

генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції;

адмірала Алі Шамхані, старшого військового радника і секретаря Ради оборони;

генерал-майора Азіза Насірзаде, міністра оборони.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.