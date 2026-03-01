Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
Київ • УНН
Внаслідок ударів по Ірану 28 лютого ліквідовано чотирьох командувачів збройних сил. Серед загиблих - начальник Генерального штабу та міністр оборони.
Внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили про загибель:
- генерал-майора Сейєда Абдолрахіма Мусаві, начальника
Генерального штабу;
- генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура,
головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції;
- адмірала Алі Шамхані, старшого військового радника і
секретаря Ради оборони;
- генерал-майора Азіза Насірзаде, міністра оборони.
Нагадаємо
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.