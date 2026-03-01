$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 6208 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 13017 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 30309 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 39071 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 50195 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 43593 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 47630 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 49726 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 55912 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 49697 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В Ірані сформовано надзвичайну керівну раду для управління країною після загибелі аятоли Алі Хаменеї. До її складу увійшли президент, голова судової влади та представник Ради вартових конституції.

В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера

Влада Ірану оголосила про створення надзвичайної керівної ради, яка виконуватиме функції Верховного лідера до обрання офіційного наступника. Як повідомляє державне агентство IRNA з посиланням на першого віцепрезидента Мохаммада Мохбера, до складу органу увійшли президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових конституції. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім загибелі Верховного лідера, офіційні іранські джерела підтвердили ліквідацію низки ключових фігур силового блоку, що фактично обезголовило військову вертикаль країни.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану01.03.26, 02:05 • 13023 перегляди

Серед загиблих – впливовий секретар Ради оборони Алі Шамхані та командувач сухопутних військ Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур.

Конституційний механізм передачі влади в умовах війни

Відповідно до законодавства країни, сформована рада має забезпечити стабільність державного апарату та підготувати підґрунтя для вибору нового духовного лідера Асамблеєю експертів.

Наразі ситуація в Тегерані залишається критичною, оскільки одночасна втрата політичного та військового керівництва супроводжується активною фазою операції союзників "Епічна лютість".

Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка01.03.26, 03:50 • 6222 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Воєнний стан
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Ізраїль
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран