В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера

Влада Ірану оголосила про створення надзвичайної керівної ради, яка виконуватиме функції Верховного лідера до обрання офіційного наступника. Як повідомляє державне агентство IRNA з посиланням на першого віцепрезидента Мохаммада Мохбера, до складу органу увійшли президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади та представник Ради вартових конституції. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім загибелі Верховного лідера, офіційні іранські джерела підтвердили ліквідацію низки ключових фігур силового блоку, що фактично обезголовило військову вертикаль країни.

Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану

Серед загиблих – впливовий секретар Ради оборони Алі Шамхані та командувач сухопутних військ Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур.

Конституційний механізм передачі влади в умовах війни

Відповідно до законодавства країни, сформована рада має забезпечити стабільність державного апарату та підготувати підґрунтя для вибору нового духовного лідера Асамблеєю експертів.

Наразі ситуація в Тегерані залишається критичною, оскільки одночасна втрата політичного та військового керівництва супроводжується активною фазою операції союзників "Епічна лютість".

Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка