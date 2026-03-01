В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера

Власти Ирана объявили о создании чрезвычайного руководящего совета, который будет выполнять функции Верховного лидера до избрания официального преемника. Как сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в состав органа вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей конституции. Об этом пишет УНН.

Подробности

Помимо гибели Верховного лидера, официальные иранские источники подтвердили ликвидацию ряда ключевых фигур силового блока, что фактически обезглавило военную вертикаль страны.

Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана

Среди погибших – влиятельный секретарь Совета обороны Али Шамхани и командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур.

Конституционный механизм передачи власти в условиях войны

В соответствии с законодательством страны, сформированный совет должен обеспечить стабильность государственного аппарата и подготовить почву для выбора нового духовного лидера Ассамблеей экспертов.

Сейчас ситуация в Тегеране остается критической, поскольку одновременная потеря политического и военного руководства сопровождается активной фазой операции союзников "Эпическая ярость".

Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка