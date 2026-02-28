$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 19900 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 30942 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 30057 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 36983 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 41801 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 50377 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 46244 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50102 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 48333 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 44894 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признаках того, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возможно, умер. Он призвал граждан Ирана выйти на улицы.

Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что есть признаки того, что Верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН. 

Детали

Однако, как отмечает издание, он прямо не подтвердил его смерть.

Нетаньяху призвал граждан Ирана "выйти на улицы и завершить работу".

Также Нетаньяху заявил, что командиры Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленные чиновники из ядерной отрасли были убиты.

Напомним

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи жив, опровергая слухи после ударов США и Израиля. Он также раскритиковал атаки на фоне переговоров по ядерной программе.

Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28.02.26, 16:39 • 8028 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Али Хаменеи
Reuters
Биньямин Нетаньяху
Иран