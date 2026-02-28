Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что есть признаки того, что Верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Однако, как отмечает издание, он прямо не подтвердил его смерть.

Нетаньяху призвал граждан Ирана "выйти на улицы и завершить работу".

Также Нетаньяху заявил, что командиры Корпуса стражей исламской революции и высокопоставленные чиновники из ядерной отрасли были убиты.

Напомним

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи жив, опровергая слухи после ударов США и Израиля. Он также раскритиковал атаки на фоне переговоров по ядерной программе.

