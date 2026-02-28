Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али

В городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прогремели пять взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Как сообщили СМИ, дым поднялся из района вблизи порта Джабал-Али в Дубае, который является крупным глобальным центром судоходства и логистики.

Пока неясно, были ли эти взрывы следствием ударов, перехватов системами противовоздушной обороны ОАЭ или чего-то другого.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.