Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 4116 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 9986 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
08:36 • 15590 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 22692 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 29076 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 42177 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 41794 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 47724 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45454 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43342 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.4м/с
68%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28 февраля, 04:33 • 10998 просмотра
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28 февраля, 04:49 • 10431 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto28 февраля, 05:06 • 16162 просмотра
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 11985 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ10:13 • 7398 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 24016 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 29198 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 26682 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 30990 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 32416 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 7108 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 14939 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15487 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 15949 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27540 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али

Киев • УНН

 • 2012 просмотра

В Дубае зафиксировано пять взрывов, дым поднялся из района вблизи порта Джебель-Али. Причина взрывов пока неизвестна.

Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али

В городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) прогремели пять взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

Как сообщили СМИ, дым поднялся из района вблизи порта Джабал-Али в Дубае, который является крупным глобальным центром судоходства и логистики.

Пока неясно, были ли эти взрывы следствием ударов, перехватов системами противовоздушной обороны ОАЭ или чего-то другого.

Напомним

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прогремело, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала первые кадры "Рычания льва" - так называются удары по Ирану.

В результате ударов США и Израиля по Ирану была уничтожена резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский режим вооружился ядерным оружием.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Ядерное оружие
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Дубай
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран