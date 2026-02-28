Не можна допустити, щоб режим Ірану мав ядерну зброю - прем’єр Ізраїлю Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський терористичний режим озброївся ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству. Про це Нетаньягу заявив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Мої брати і сестри, громадяни Ізраїлю, кілька хвилин тому Ізраїль і США розпочали операцію з усунення існувальної загрози з боку терористичного режиму в Ірані. Я дякую нашому великому другові, президенту Дональду Трампу, за його історичне лідерство. Протягом 47 років режим аятоллів закликає до "смерті Ізраїлю", "смерті Америки". Він пролив нашу кров, вбив багатьох американців і вчинив масові вбивства свого народу. Не можна допустити, щоб цей жорстокий терористичний режим озброївся ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству - заявив Нетаньягу.

Він заявив, що США та Ізраїль створять умови для того, щоб відважний іранський народ взяв свою долю у свої руки.

Настав час для всіх частин народу Ірану - персів, курдів, азербайджанців, белуджів та ахвазів - скинути ярмо тиранії та створити вільний і миролюбний Іран. Я звертаюся до вас, громадяни Ізраїлю, з проханням дотримуватися вказівок командування цивільної оборони. У найближчі дні під час операції "Ревіння лева" нам усім знадобляться терпіння і сила духу. Разом ми вистоїмо, разом будемо боротися і разом забезпечимо вічність Ізраїлю - додав Нетаньягу.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.