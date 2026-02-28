$43.210.00
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
07:12 • 7446 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 17838 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 31924 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 35147 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 43925 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 42113 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41972 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56744 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47367 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзивы
Нельзя допустить, чтобы режим Ирана имел ядерное оружие - премьер Израиля Нетаньяху

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил совместную операцию с США против Ирана. Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерного оружия, которое будет угрожать человечеству.

Нельзя допустить, чтобы режим Ирана имел ядерное оружие - премьер Израиля Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству. Об этом Нетаньяху заявил в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Мои братья и сестры, граждане Израиля, несколько минут назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране. Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство. В течение 47 лет режим аятолл призывает к "смерти Израиля", "смерти Америки". Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил массовые убийства своего народа. Нельзя допустить, чтобы этот жестокий террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству

- заявил Нетаньяху.

Он заявил, что США и Израиль создадут условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в свои руки.

Пришло время для всех частей народа Ирана - персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазов - сбросить ярмо тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с просьбой соблюдать указания командования гражданской обороны. В ближайшие дни во время операции "Рычание льва" нам всем понадобятся терпение и сила духа. Вместе мы выстоим, вместе будем бороться и вместе обеспечим вечность Израиля

- добавил Нетаньяху.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, которые направляются в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.

Павел Башинский

