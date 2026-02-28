Нельзя допустить, чтобы режим Ирана имел ядерное оружие - премьер Израиля Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству. Об этом Нетаньяху заявил в соцсети "Х", передает УНН.

Мои братья и сестры, граждане Израиля, несколько минут назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране. Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство. В течение 47 лет режим аятолл призывает к "смерти Израиля", "смерти Америки". Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил массовые убийства своего народа. Нельзя допустить, чтобы этот жестокий террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству