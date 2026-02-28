Нельзя допустить, чтобы режим Ирана имел ядерное оружие - премьер Израиля Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил операцию США и Израиля в Иране, отметив, что нельзя допустить, чтобы иранский террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству. Об этом Нетаньяху заявил в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Мои братья и сестры, граждане Израиля, несколько минут назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране. Я благодарю нашего большого друга, президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство. В течение 47 лет режим аятолл призывает к "смерти Израиля", "смерти Америки". Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил массовые убийства своего народа. Нельзя допустить, чтобы этот жестокий террористический режим вооружился ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству
Он заявил, что США и Израиль создадут условия для того, чтобы отважный иранский народ взял свою судьбу в свои руки.
Пришло время для всех частей народа Ирана - персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазов - сбросить ярмо тирании и создать свободный и миролюбивый Иран. Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с просьбой соблюдать указания командования гражданской обороны. В ближайшие дни во время операции "Рычание льва" нам всем понадобятся терпение и сила духа. Вместе мы выстоим, вместе будем бороться и вместе обеспечим вечность Израиля
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, которые направляются в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана. Главной причиной атаки он назвал необходимость обеспечить спокойствие американских граждан, а также то, что террористический режим Ирана никогда не должен иметь ядерное оружие.