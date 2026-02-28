Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю
Київ • УНН
Іран готується до відповідних дій після ударів Ізраїлю по країні, заявляє іранський чиновник. Відповідь буде "нищівною", після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.
Іран готується до відповідних дій після того, як Ізраїль завдав ударів по країні. Про це виданню Reuters заявив іранський чиновник, передає УНН.
Деталі
Як заявив чиновник, "Іран готується до відповідних дій" після того, як Ізраїль в суботу завдав ударів по країні.
За його словами, "відповідь буде нищівною".
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Нагадаємо
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном.