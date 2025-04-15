Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.
Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.
США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.
Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.
Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.
Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.
Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".
У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.
Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.
Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.
США ввели санкції проти компаній та громадян Ірану, Китаю, ОАЕ за постачання компонентів для дронів. Також висунуто кримінальні звинувачення за змову з КВІР.
Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.
Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде вести прямі переговори з Вашингтоном.
Президент США заявив, що Іран зіткнеться з безпрецедентними бомбардуваннями, якщо не укладе угоду щодо ядерної зброї. Іран готовий до переговорів, але через посередників.
Іран намагався уникнути відповідальності, заперечуючи юрисдикцію Ради ІКАО. Проте, справу буде розглянуто по суті на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії.
Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.
У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.
Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані планує відвідати росію 17 квітня. Про це він повідомив під час зустрічі з главою МЗС рф лавровим, який передав вітання від путіна.
Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.
У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.
Російські високопосадовці прибули до Тегерана для обговорення всеосяжної угоди про співпрацю. Сторони планують підписати документ у січні, який включатиме оборонну співпрацю та питання вільної торгівлі.
Парасту Ахмаді заарештували після публікації відео її концерту, де вона виступила без хіджабу. Артистку затримали в місті Сарі, також було заарештовано двох музикантів її групи в Тегерані.
Іранські чиновники підтвердили встановлення прямих контактів з групами в новому керівництві Сирії. Тегеран прагне зберегти свій вплив у регіоні після падіння режиму Башара Асада.
ВПС Ірану отримали перші два винищувачі Су-35СЕ на закритій церемонії в росії. Літаки перевезли до Тегерану на Ан-124-100, а загальне замовлення збільшено до 50 одиниць.
В Тегерані студентка роздяглася до білизни на території університету після побиття за неправильне носіння хіджабу. Її затримали та помістили до психіатричної клініки, де влада заявила про наявність психічного захворювання.
росія почала використовувати іранські БпЛА з термобаричною бойовою частиною для атак по Україні. Поглиблення співпраці між Тегераном і москвою може погіршити ситуацію на Близькому Сході.
Російська ракета "Союз-2. 1" вивела на орбіту два іранські супутники разом з іншими космічними апаратами. Запуск відбувся на тлі поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном.
У Тегерані силовики затримали студентку, яка роздяглася до спідньої білизни біля Ісламського університету Азад. За даними студентського видання, під час затримання дівчину побили, а Amnesty International вимагає її звільнення.
лавров заявив про підготовку договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та Іраном. Документ передбачає тіснішу співпрацю в оборонній сфері та взаємодію на регіональному і глобальному рівнях.