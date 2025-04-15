Виступала без хіджабу і опублікувала відео концерту в YouTube: в Ірані арештували співачку

Парасту Ахмаді заарештували після публікації відео її концерту, де вона виступила без хіджабу. Артистку затримали в місті Сарі, також було заарештовано двох музикантів її групи в Тегерані.