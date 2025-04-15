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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161115 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139305 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142049 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136360 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136119 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196736 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Тегеран

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Іранський міністр їде до росії перед другим раундом ядерних переговорів з США

Аббас Аракчі відвідає росію перед новим раундом переговорів щодо ядерної програми. Переговори між Іраном та США відбудуться за посередництва Оману.

Політика • 15 квітня, 02:11 • 3462 перегляди

"Вони водять нас за носа": Трамп погрожує Ірану жорсткою відповіддю через зволікання з ядерною угодою

Президент США заявив, що Іран навмисно затягує переговори щодо ядерної зброї. Якщо потрібно буде вжити жорстких заходів, США це зроблять.

Політика • 14 квітня, 23:19 • 2744 перегляди

Вашингтон і Тегеран повертаються до діалогу: новий раунд ядерних переговорів заплановано в Римі 19 квітня

США та Іран проведуть переговори щодо ядерної програми в Римі 19 квітня. Минулого тижня сторони провели зустріч в Омані, оцінивши її як конструктивну.

Новини Світу • 14 квітня, 11:57 • 5712 перегляди

Нафта подорожчала на тлі винятків США з мит ​​та відновлення імпорту Китаєм

Ціни на нафту зросли після скасування мит США та збільшення імпорту Китаєм. Побоювання щодо торговельної війни обмежують зростання, Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту.

Економіка • 14 квітня, 09:19 • 3686 перегляди

Ядерні переговори США та Ірану: Білий дім вважає зустріч "дуже позитивною і конструктивною"

Білий дім назвав переговори між США та Іраном кроком у правильному напрямку та підтвердив плани щодо подальших зустрічей наступного тижня. Тегеран також назвав переговори конструктивними.

Політика • 13 квітня, 01:42 • 3624 перегляди

Іранське ЗМІ про заяву Трампа щодо переговорів з Тегераном: Це психологічна гра, а не дипломатія

Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.

Новини Світу • 7 квітня, 23:03 • 3955 перегляди

Трамп анонсував переговори з Тегераном і "велику зустріч" у суботу

Дональд Трамп заявив про прямі переговори з Тегераном щодо ядерної програми. Він зазначив, що ситуація навколо Ірану переходить на "дуже небезпечну територію".

Новини Світу • 7 квітня, 20:07 • 7320 перегляди

В москві представники росії, Китаю та Ірану проведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану

У москві відбудуться експертні переговори між росією, Китаєм та Іраном щодо ядерної програми Ірану. Тристороння зустріч обговорить аспекти, пов'язані з ядерною проблемою.

Новини Світу • 7 квітня, 14:40 • 11076 перегляди

Іран привів збройні сили в бойову готовність через загрозу атаки США - Reuters

Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.

Політика • 6 квітня, 19:57 • 10727 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.

Новини Світу • 2 квітня, 03:03 • 100491 перегляди

США посилили санкції проти мережі постачання зброї з Ірану: деталі

США ввели санкції проти компаній та громадян Ірану, Китаю, ОАЕ за постачання компонентів для дронів. Також висунуто кримінальні звинувачення за змову з КВІР.

Новини Світу • 1 квітня, 23:44 • 11347 перегляди

Нафта дорожчає на тлі очікувань дій Трампа щодо російської нафти та Ірану

Ціни на нафту зросли через побоювання інвесторів після погроз Трампа ввести вторинні мита на російську нафту та попереджень Ірану. Аналітики вважають, що Трамп може не виконати свої погрози.

Економіка • 31 березня, 14:17 • 45667 перегляди

Верховний лідер Ірану відкинув погрозу Трампа, але обіцяє удар у відповідь у разі бомбардування

Аятола Алі Хаменеї заявив, що США отримають потужну відсіч, якщо здійснять погрози Трампа. Іран відповів на лист США, але не буде вести прямі переговори з Вашингтоном.

Політика • 31 березня, 09:40 • 35774 перегляди

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Президент США заявив, що Іран зіткнеться з безпрецедентними бомбардуваннями, якщо не укладе угоду щодо ядерної зброї. Іран готовий до переговорів, але через посередників.

Політика • 30 березня, 18:08 • 38395 перегляди

Міжнародна організація цивільної авіації продовжить розгляд справи про збиття літака рейсу PS752 в Ірані - Сибіга

Іран намагався уникнути відповідальності, заперечуючи юрисдикцію Ради ІКАО. Проте, справу буде розглянуто по суті на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії.

Політика • 18 березня, 02:07 • 14637 перегляди

Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.

Новини Світу • 14 березня, 10:00 • 11821 перегляди

Іран, росія та Китай обговорюють ядерні питання Тегерана у Пекіні

У Пекіні зібралися високопосадовці Ірану, рф і Китаю для обговорення ядерної програми Тегерана. Китай висловив сподівання, що зустріч сприятиме відновленню дипломатичних зусиль.

Новини Світу • 14 березня, 05:53 • 14270 перегляди

Емір Катару оголосив дату свого візиту до росії - що відомо про зустріч

Емір Катару Тамім бен Хамад Аль Тані планує відвідати росію 17 квітня. Про це він повідомив під час зустрічі з главою МЗС рф лавровим, який передав вітання від путіна.

Новини Світу • 26 лютого, 11:26 • 20197 перегляди

лавров їде в Тегеран на переговори: у фокусі торгівля, енергетика та безпека

Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.

Новини Світу • 25 лютого, 08:11 • 26246 перегляди

Стрілянина сталася біля Верховного суду в Тегерані: загинуло двоє суддів

У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє суддів. Ще одна людина отримала поранення під час інциденту на жвавій площі Тегерана.

Новини Світу • 18 січня, 09:43 • 34502 перегляди

Ізраїль вперше підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ханії в Тегерані

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що країна стоїть за ліквідацією Ісмаїла Ханії в Ірані. Він також попередив про подібні дії проти лідерів єменських хуситів.

Новини Світу • 23 грудня, 22:18 • 16973 перегляди

Російська делегація прибула до Ірану з візитом: що відомо

Російські високопосадовці прибули до Тегерана для обговорення всеосяжної угоди про співпрацю. Сторони планують підписати документ у січні, який включатиме оборонну співпрацю та питання вільної торгівлі.

Новини Світу • 23 грудня, 14:12 • 16748 перегляди

Виступала без хіджабу і опублікувала відео концерту в YouTube: в Ірані арештували співачку

Парасту Ахмаді заарештували після публікації відео її концерту, де вона виступила без хіджабу. Артистку затримали в місті Сарі, також було заарештовано двох музикантів її групи в Тегерані.

Новини Світу • 15 грудня, 08:08 • 22600 перегляди

Іран встановлює контакти з повстанцями в Сирії після повалення Асада

Іранські чиновники підтвердили встановлення прямих контактів з групами в новому керівництві Сирії. Тегеран прагне зберегти свій вплив у регіоні після падіння режиму Башара Асада.

Новини Світу • 9 грудня, 10:30 • 16131 перегляди

рф могла передати Ірану перші винищувачі Су-35: про яку кількість йдеться

ВПС Ірану отримали перші два винищувачі Су-35СЕ на закритій церемонії в росії. Літаки перевезли до Тегерану на Ан-124-100, а загальне замовлення збільшено до 50 одиниць.

Новини Світу • 2 грудня, 11:09 • 15325 перегляди

Студентка в Ірані роздяглася на знак протесту - влада визнала її психічно хворою

В Тегерані студентка роздяглася до білизни на території університету після побиття за неправильне носіння хіджабу. Її затримали та помістили до психіатричної клініки, де влада заявила про наявність психічного захворювання.

Новини Світу • 19 листопада, 20:50 • 35753 перегляди

Поглиблення співпраці Ірану та росії може погіршити ситуацію на Близькому Сході – глава МЗС України

росія почала використовувати іранські БпЛА з термобаричною бойовою частиною для атак по Україні. Поглиблення співпраці між Тегераном і москвою може погіршити ситуацію на Близькому Сході.

Війна • 18 листопада, 23:42 • 61008 перегляди

Російська ракета вивела на орбіту супутники Ірану на тлі розширення зв'язків

Російська ракета "Союз-2. 1" вивела на орбіту два іранські супутники разом з іншими космічними апаратами. Запуск відбувся на тлі поглиблення співпраці між Москвою та Тегераном.

Новини Світу • 5 листопада, 08:08 • 15883 перегляди

Студентка в Ірані роздяглася на знак протесту - її затримали та побили

У Тегерані силовики затримали студентку, яка роздяглася до спідньої білизни біля Ісламського університету Азад. За даними студентського видання, під час затримання дівчину побили, а Amnesty International вимагає її звільнення.

Новини Світу • 3 листопада, 15:27 • 23358 перегляди

росія та Іран готують до підписання договір про стратегічне партнерство

лавров заявив про підготовку договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та Іраном. Документ передбачає тіснішу співпрацю в оборонній сфері та взаємодію на регіональному і глобальному рівнях.

Новини Світу • 31 жовтня, 10:03 • 15901 перегляди