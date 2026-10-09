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Нафта подешевшала до 91 долара за барель після заяви Трампа про Іран, Brent тримається вище 104 доларів

Київ • УНН

 • 314 перегляди

WTI знизилася до 91,19 долара після заяви Трампа про переговори з Іраном. Brent напередодні перевищила 104 долари.

Нафта подешевшала до 91 долара за барель після заяви Трампа про Іран, Brent тримається вище 104 доларів

Світові ціни на нафту знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді. Американська нафта WTI подешевшала приблизно до 91 долара за барель, тоді як Brent напередодні закрилася вище 104 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Станом на 6:01 за сінгапурським часом листопадові ф'ючерси на WTI втратили 0,3% і торгувалися по 91,19 долара за барель. Це сталося після зростання котирувань на 3,6% у четвер.

Трамп пояснив свою позицію щодо Ірану "продуктивними переговорами" з Тегераном. Він також заявив, що постачання нафти через Ормузьку протоку досягло рекордних обсягів.

Ринок залишається напруженим через ситуацію на Близькому Сході

Попри заяву американського президента, The New York Times повідомила, що Пентагон підготував плани триденної військової операції проти Ірану. Потенційними цілями називали ракетні арсенали, бази безпілотників та енергетичну інфраструктуру.

Помічники Трампа провели таємну зустріч щодо Ірану і не тільки - Axios03.10.26, 10:00 • 9858 переглядiв

Додатковий тиск на нафтовий ринок створюють напади на судна, зростання вартості перевезень та відновлення бойових дій між Саудівською Аравією і підтримуваними Іраном хуситами.

Водночас у США через наближення урагану "Ісайас" виробники в Мексиканській затоці призупинили видобуток приблизно 1,3 млн барелів нафти на добу. Це понад 60% видобутку в регіоні, що може додатково впливати на світові ціни.

США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до конгресу у листопаді - Трамп08.10.26, 20:01 • 2974 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
The New York Times
Пентагон
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран