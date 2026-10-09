Нафта подешевшала до 91 долара за барель після заяви Трампа про Іран, Brent тримається вище 104 доларів
Київ • УНН
WTI знизилася до 91,19 долара після заяви Трампа про переговори з Іраном. Brent напередодні перевищила 104 долари.
Світові ціни на нафту знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон не планує атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді. Американська нафта WTI подешевшала приблизно до 91 долара за барель, тоді як Brent напередодні закрилася вище 104 доларів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Станом на 6:01 за сінгапурським часом листопадові ф'ючерси на WTI втратили 0,3% і торгувалися по 91,19 долара за барель. Це сталося після зростання котирувань на 3,6% у четвер.
Трамп пояснив свою позицію щодо Ірану "продуктивними переговорами" з Тегераном. Він також заявив, що постачання нафти через Ормузьку протоку досягло рекордних обсягів.
Ринок залишається напруженим через ситуацію на Близькому Сході
Попри заяву американського президента, The New York Times повідомила, що Пентагон підготував плани триденної військової операції проти Ірану. Потенційними цілями називали ракетні арсенали, бази безпілотників та енергетичну інфраструктуру.
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Додатковий тиск на нафтовий ринок створюють напади на судна, зростання вартості перевезень та відновлення бойових дій між Саудівською Аравією і підтримуваними Іраном хуситами.
Водночас у США через наближення урагану "Ісайас" виробники в Мексиканській затоці призупинили видобуток приблизно 1,3 млн барелів нафти на добу. Це понад 60% видобутку в регіоні, що може додатково впливати на світові ціни.
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