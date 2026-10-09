Нефть подешевела до 91 доллара за баррель после заявления Трампа об Иране, Brent держится выше 104 долларов

Мировые цены на нефть снизились после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не планирует атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Американская нефть WTI подешевела примерно до 91 доллара за баррель, тогда как Brent накануне закрылась выше 104 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По состоянию на 6:01 по сингапурскому времени ноябрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,3% и торговались по 91,19 доллара за баррель. Это произошло после роста котировок на 3,6% в четверг.

Трамп объяснил свою позицию по Ирану «продуктивными переговорами» с Тегераном. Он также заявил, что поставки нефти через Ормузский пролив достигли рекордных объемов.

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Несмотря на заявление американского президента, The New York Times сообщила, что Пентагон подготовил планы трехдневной военной операции против Ирана. Потенциальными целями назывались ракетные арсеналы, базы беспилотников и энергетическая инфраструктура.

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Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают нападения на суда, рост стоимости перевозок и возобновление боевых действий между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами.

В то же время в США из-за приближения урагана «Исайас» производители в Мексиканском заливе приостановили добычу примерно 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Это более 60% добычи в регионе, что может дополнительно влиять на мировые цены.

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