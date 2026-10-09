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Нефть подешевела до 91 доллара за баррель после заявления Трампа об Иране, Brent держится выше 104 долларов

Киев • УНН

 • 2410 просмотра

WTI снизилась до 91,19 доллара после заявления Трампа о переговорах с Ираном. Накануне Brent превысила 104 доллара.

Нефть подешевела до 91 доллара за баррель после заявления Трампа об Иране, Brent держится выше 104 долларов

Мировые цены на нефть снизились после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не планирует атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Американская нефть WTI подешевела примерно до 91 доллара за баррель, тогда как Brent накануне закрылась выше 104 долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на 6:01 по сингапурскому времени ноябрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,3% и торговались по 91,19 доллара за баррель. Это произошло после роста котировок на 3,6% в четверг.

Трамп объяснил свою позицию по Ирану «продуктивными переговорами» с Тегераном. Он также заявил, что поставки нефти через Ормузский пролив достигли рекордных объемов.

Рынок остается напряженным из-за ситуации на Ближнем Востоке

Несмотря на заявление американского президента, The New York Times сообщила, что Пентагон подготовил планы трехдневной военной операции против Ирана. Потенциальными целями назывались ракетные арсеналы, базы беспилотников и энергетическая инфраструктура.

Помощники Трампа провели тайную встречу по Ирану и не только - Axios03.10.26, 10:00 • 9862 просмотра

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывают нападения на суда, рост стоимости перевозок и возобновление боевых действий между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном хуситами.

В то же время в США из-за приближения урагана «Исайас» производители в Мексиканском заливе приостановили добычу примерно 1,3 млн баррелей нефти в сутки. Это более 60% добычи в регионе, что может дополнительно влиять на мировые цены.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
The New York Times
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Саудовская Аравия
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