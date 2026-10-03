Помощники Трампа провели тайную встречу по Ирану и не только - Axios
Киев • УНН
Советники Трампа провели закрытое совещание по Ирану и хуситам в Йемене. Президент рассматривает новые удары и требует соглашения от Тегерана.
Многочасовое совещание высокопоставленных членов кабинета президента США Дональда Трампа состоялось 2 октября в Кэмп-Дэвиде. На нем обсуждались дальнейшие шаги в войне с Ираном и конфликте между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Об этом Axios сообщили три американских чиновника, пишет УНН.
Детали
Администрация Трампа не объявляла о проведении этой крайне необычной встречи. В последний раз подобная встреча состоялась в июне 2025 года, всего за несколько дней до начала войны Израиля против Ирана.
По словам чиновников, совещание проходило под председательством вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Среди других участников были госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
"Было принято решение или, по крайней мере, проведены подробные обсуждения", — сказал один из чиновников, имея в виду кризис на Ближнем Востоке.
Белый дом отказался от комментариев.
На фоне того, что переговоры зашли в тупик, президент Трамп рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана.
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"Теперь мне нужно принять решение: либо Иран подпишет соглашение, либо он больше не будет существовать", - заявил он в четверг.
В то же время Трампа просят присоединиться к запланированному Саудовской Аравией наступлению против хуситов в Йемене.
Саудовцы, как сообщается, призывают президента США нанести авиаудары по хуситам. Трамп склоняется к этому, но американские чиновники говорят, что он может изменить свое мнение.
В пятницу днем, когда его советники находились в Кэмп-Дэвиде, журналисты спросили Трампа о его дальнейших шагах в отношении Ирана.
"Если бы я вам сказал, это стало бы главной новостью", - ответил он. "Но вы увидите. Все идет очень хорошо. У Ирана дела идут не очень хорошо", - отметил Трамп.
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