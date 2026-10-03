Исторический перехват — украинский Mirage впервые сбил российскую «Бандероль» огнём из пушки
Киев • УНН
Украинский Mirage 2000-5F уничтожил ракету S8000 «Бандероль» огнём из 30-мм пушки DEFA 554. Это позволило сохранить дефицитную ракету «воздух — воздух».
Украинский Mirage 2000-5F впервые уничтожил российскую малогабаритную крылатую ракету S8000 «Бандероль» с помощью бортовой авиационной пушки. О первом известном случае такого перехвата сообщил проект French Aid to Europe, пишет УНН.
Детали
Для уничтожения цели истребитель использовал не ракету класса «воздух — воздух», а одну из своих 30-мм автоматических пушек DEFA 554. Обстоятельства перехвата, его место и имя украинского пилота не раскрываются.
Особенность такого перехвата заключается в необходимости приблизиться к цели на малую дистанцию. «Бандероль» является реактивной крылатой ракетой, максимальная скорость которой достигает 620–650 км/ч.
Mirage сохранил дефицитную ракету
Mirage 2000-5F оснащён 2 встроенными 30-мм пушками DEFA 554. Боекомплект каждой составляет 125 снарядов, а темп стрельбы может достигать 1800 выстрелов в минуту.
Использование пушки также позволяет сохранять значительно более дорогие и дефицитные ракеты «воздух — воздух», которые украинская авиация применяет для перехвата воздушных целей.
Франция передала Украине истребители Mirage 2000-5F в 2025 году из состава собственных Воздушно-космических сил. Российская S8000 «Бандероль» способна преодолевать до 500 км и несёт боевую часть массой более 100 кг.
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