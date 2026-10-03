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"То, что обещают Украине, — ложь": премьер-министр Албании высказался о вступлении в ЕС

Киев • УНН

 • 4808 просмотра

Эди Рама считает, что Украина не вступит в ЕС по стандартной процедуре. Он призвал создать для неё другой путь к членству.

"То, что обещают Украине, — ложь": премьер-министр Албании высказался о вступлении в ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Украина, по его мнению, не сможет стать членом Европейского союза по нынешней стандартной процедуре вступления, несмотря на обещания, которые ей дают. Вместо этого он призвал ЕС найти другой путь для полноправного членства Украины. Об этом Рама заявил в интервью немецкому WELT AM SONNTAG, пишет УНН.

Детали

Говоря о расширении Европейского союза, Рама призвал европейских лидеров действовать смелее и привёл Украину в качестве примера страны, для которой традиционный процесс вступления, по его мнению, не сработает.

Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, — ложь. По обычной процедуре вступления, со всеми критериями, её никогда не примут. Все это знают

— заявил Рама.

Рама предложил другой путь для Украины

В то же время албанский премьер не выступил против членства Украины в ЕС. Напротив, он предложил уже сейчас привлечь Украину к работе внутри Европейского союза, а полноправное членство предоставить через процесс, который будет зависеть от конкретных результатов страны.

Рама также выступил за отмену права вето внутри ЕС. По его словам, дальнейшее расширение создаёт риск появления новых государств, способных блокировать решения всего Союза.

Албания сама является кандидатом на вступление в ЕС. Рама заявил, что его страна стремится как можно скорее присоединиться к блоку, однако считает нынешнюю модель принятия решений в Европейском союзе недостаточно эффективной.

ЕС может открыть для Украины еще два переговорных кластера 13 октября — журналист02.10.26, 21:45 • 12185 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Эди Рама
Албания
Европейский Союз
Украина