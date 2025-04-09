Суд в Италии снова блокирует депортацию мигрантов в Албанию

Суд в Италии приказал вернуть семерых мигрантов из центра в Албании, куда их отправили по двустороннему соглашению. Решение вызвало критику со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который обвинил судей в политизации.