Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном матче Лиги наций. Анна Петрик реализовала пенальти, и Украина сохранила лидерство в группе с 10 очками.
Власти Албании заблокировали TikTok на 12 месяцев, чтобы защитить молодежь после смерти 14-летнего мальчика. Решение вызвало критику из-за ограничения свободы слова и возможной цензуры.
Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.
Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.
Президент Украины встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили развитие торговли и договорились о наращивании поставок аграрной продукции.
Зеленский и Рама подписали в Давосе соглашение о 10-летнем сотрудничестве между странами. Албания будет оказывать военную помощь и поддержит подготовку украинских пилотов для F-16.
В Киеве состоялась первая встреча в формате "Украина - Юго-Восточная Европа" с участием министров иностранных дел 9 стран. Обсудили вопросы обороны, разминирования и поддержки Украины на пути в ЕС.
В Киеве начало работу первое Посольство Республики Албания. На церемонии открытия министры иностранных дел обеих стран обсудили углубление сотрудничества и общее будущее в ЕС и НАТО.
В Киеве состоялась первая министерская встреча Украина-Юго-Восточная Европа, где приняли совместное коммюнике. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает к укреплению энергетической безопасности региона.
Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина поддержали санкции ЕС против беларуси. Ограничения касаются 26 граждан и 2 юрлиц из-за причастности к агрессии рф.
По результатам голосования в социальных сетях УАФ матч против Исландии в финале плей-офф Евро-2024 стал "Матчем года". Победа над исландцами получила 48,5% голосов болельщиков.
Албанское правительство заблокирует доступ к TikTok с января на один год. Решение принято после смертельной драки между подростками возле школы в Тиране, спровоцированной конфликтом в соцсетях.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Украина обыграла Албанию со счетом 2:1 в заключительном матче Лиги наций. Голы Зинченко и Яремчука в начале игры принесли победу и второе место в группе, что дает право сыграть в плей-офф.
Украинская футбольная сборная одержала победу над Албанией со счетом 2:1 в матче Лиги Наций. Благодаря этой победе и выигрышу Чехии над Грузией, Украина заняла второе место в группе и вышла в плейоф за место в дивизионе А.
Сегодня в 21:45 сборная Украины сыграет с Албанией в последнем матче Лиги наций. Победа может вывести команду на второе место в группе и дать шанс на повышение в Лигу А.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не стал общаться на пресс-конференции из-за переводчика, который хотел переводить на русский. Тренер выразил соболезнования погибшим от обстрелов и предложил общаться на английском.
Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций завершился со счетом 1:1. Автогол Кверквелии на 7-й минуте и гол Микаутадзе на 76-й минуте определили исход встречи.
Сегодня в 19:00 на стадионе AdjaraBet Arena состоится матч Лиги наций между Грузией и Украиной. Украинская сборная (25 место в рейтинге ФИФА) сыграет в желтой форме против грузин (67 место), которые будут выступать в красной.
Дебютанты сборной Украины рассказали о своих эмоциях после получения вызова в национальную команду. Алексей Сыч, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Иван Калюжный поделились личными историями реакции на новость.
Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из «Динамо» покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.
Суд в Италии приказал вернуть семерых мигрантов из центра в Албании, куда их отправили по двустороннему соглашению. Решение вызвало критику со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который обвинил судей в политизации.
Украинские футболисты прибыли в Белек для подготовки к матчам с Грузией и Албанией. Легионеры присоединятся к команде позже, а 15 ноября сборная отправится в Батуми.
Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании. В список из 25 игроков вошел дебютант Егор Ярмолюк из «Брентфорда», но не попал капитан Андрей Ярмоленко.
На чемпионате мира U-23 по борьбе в Тиране украинская женская сборная завоевала 6 медалей - 2 золотые и 4 бронзовые. Команда заняла третье общекомандное место.
Римский суд признал незаконным содержание 12 мигрантов в Албании и приказал вернуть их в Италию. Решение касается группы из 16 человек, отправленных в Албанию в рамках нового двустороннего соглашения.
Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения выполнения решений по депортации мигрантов в ЕС. Сейчас уровень возврата нелегальных мигрантов составляет лишь 20%, что требует законодательных изменений.
Корабль ВМС Италии доставил 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения между странами. Это первая группа беженцев, размещенная в новом центре приема в порту Шенджин.
В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.