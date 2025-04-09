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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27921 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинки расписали ничью с Чехией в Лиге наций - 1:1

Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией (1:1) в выездном матче Лиги наций. Анна Петрик реализовала пенальти, и Украина сохранила лидерство в группе с 10 очками.

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Албания блокирует TikTok на один год ради безопасности молодежи

Власти Албании заблокировали TikTok на 12 месяцев, чтобы защитить молодежь после смерти 14-летнего мальчика. Решение вызвало критику из-за ограничения свободы слова и возможной цензуры.

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Зеленский провел телефонные разговоры с четырьмя европейскими лидерами. В ОП сообщили детали

Президент Украины обсудил военную поддержку и сотрудничество с премьер-министрами Нидерландов, Албании, Великобритании и Греции. Среди ключевых тем - поставки F-16, гарантии безопасности и совместные европейские инициативы.

политика • 22 февраля, 17:43 • 41579 просмотра

Женская сборная Украины по футболу победно стартует в новом розыгрыше Лиги Наций

Украинская женская сборная победила Албанию со счетом 2:1 в первом матче Лиги наций-2025. Голы забили Овдийчук и Козлова, следующий матч команда проведет 25 февраля против Хорватии.

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Зеленский и премьер Вьетнама обсудили экономическое сотрудничество

Президент Украины встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем на Всемирном экономическом форуме. Стороны обсудили развитие торговли и договорились о наращивании поставок аграрной продукции.

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Украина и Албания заключили двустороннее соглашение по безопасности: что оно предусматривает

Зеленский и Рама подписали в Давосе соглашение о 10-летнем сотрудничестве между странами. Албания будет оказывать военную помощь и поддержит подготовку украинских пилотов для F-16.

Война • 21 января, 19:24 • 45126 просмотра

Зеленский провел встречу с главами МИД стран Юго-Восточной Европы

В Киеве состоялась первая встреча в формате "Украина - Юго-Восточная Европа" с участием министров иностранных дел 9 стран. Обсудили вопросы обороны, разминирования и поддержки Украины на пути в ЕС.

политика • 18 января, 00:32 • 75651 просмотра

Первое Посольство Албании открылось в Киеве: что это значит для Украины

В Киеве начало работу первое Посольство Республики Албания. На церемонии открытия министры иностранных дел обеих стран обсудили углубление сотрудничества и общее будущее в ЕС и НАТО.

Общество • 17 января, 20:23 • 36215 просмотра

Укрепление энергетической безопасности и усиление поддержки: принято коммюнике между Украиной и странами Юго-Восточной Европы

В Киеве состоялась первая министерская встреча Украина-Юго-Восточная Европа, где приняли совместное коммюнике. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает к укреплению энергетической безопасности региона.

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8 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси за причастность к агрессии рф против Украины

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина поддержали санкции ЕС против беларуси. Ограничения касаются 26 граждан и 2 юрлиц из-за причастности к агрессии рф.

политика • 14 января, 15:21 • 30167 просмотра

Болельщики определили самый важный матч сборной Украины в 2024 году

По результатам голосования в социальных сетях УАФ матч против Исландии в финале плей-офф Евро-2024 стал "Матчем года". Победа над исландцами получила 48,5% голосов болельщиков.

спорт • 24 декабря, 08:12 • 16414 просмотра

В Албании заблокируют TikTok: как долго будет действовать ограничение

Албанское правительство заблокирует доступ к TikTok с января на один год. Решение принято после смертельной драки между подростками возле школы в Тиране, спровоцированной конфликтом в соцсетях.

Новости Мира • 21 декабря, 18:44 • 23244 просмотра

Шесть посольств в Киеве пострадали от удара рф: МИД сообщил о последствиях

В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.

Война • 20 декабря, 11:54 • 19756 просмотра

Украина - Албания: послематчевые комментарии, дебют Сыча, предварительные соперники

Украина обыграла Албанию со счетом 2:1 в заключительном матче Лиги наций. Голы Зинченко и Яремчука в начале игры принесли победу и второе место в группе, что дает право сыграть в плей-офф.

спорт • 20 ноября, 09:48 • 16174 просмотра

Сборная Украины победила Албанию и получила шанс на повышение в Лиге Наций

Украинская футбольная сборная одержала победу над Албанией со счетом 2:1 в матче Лиги Наций. Благодаря этой победе и выигрышу Чехии над Грузией, Украина заняла второе место в группе и вышла в плейоф за место в дивизионе А.

спорт • 19 ноября, 21:50 • 59573 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Сегодня в 21:45 сборная Украины сыграет с Албанией в последнем матче Лиги наций. Победа может вывести команду на второе место в группе и дать шанс на повышение в Лигу А.

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"No russian": тренер сборной Украины Ребров во время пресс-конференции отказался повторить ответ на русском

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не стал общаться на пресс-конференции из-за переводчика, который хотел переводить на русский. Тренер выразил соболезнования погибшим от обстрелов и предложил общаться на английском.

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Украина сыграла вничью с Грузией в матче Лиги наций: как изменилась ситуация в группе

Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций завершился со счетом 1:1. Автогол Кверквелии на 7-й минуте и гол Микаутадзе на 76-й минуте определили исход встречи.

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Лига наций: Украина и Грузия сегодня проведут матч в Батуми

Сегодня в 19:00 на стадионе AdjaraBet Arena состоится матч Лиги наций между Грузией и Украиной. Украинская сборная (25 место в рейтинге ФИФА) сыграет в желтой форме против грузин (67 место), которые будут выступать в красной.

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«Лежал в постели», „упал телефон, когда собирался в Днепр“: как сборники-дебютанты реагировали на вызов в главную команду

Дебютанты сборной Украины рассказали о своих эмоциях после получения вызова в национальную команду. Алексей Сыч, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк и Иван Калюжный поделились личными историями реакции на новость.

спорт • 15 ноября, 15:52 • 20119 просмотра

В сборной Украины снова изменения перед матчами Лиги наций: дебютный вызов Сыча вместо Тымчика

Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из «Динамо» покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.

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Суд в Италии снова блокирует депортацию мигрантов в Албанию

Суд в Италии приказал вернуть семерых мигрантов из центра в Албании, куда их отправили по двустороннему соглашению. Решение вызвало критику со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который обвинил судей в политизации.

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Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций

Украинские футболисты прибыли в Белек для подготовки к матчам с Грузией и Албанией. Легионеры присоединятся к команде позже, а 15 ноября сборная отправится в Батуми.

спорт • 11 ноября, 14:09 • 17858 просмотра

С легионером из Англии, но без ветеранов: Ребров объявил состав сборной Украины на заключительные матчи Лиги наций

Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании. В список из 25 игроков вошел дебютант Егор Ярмолюк из «Брентфорда», но не попал капитан Андрей Ярмоленко.

спорт • 4 ноября, 13:08 • 18024 просмотра

Украинские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира U-23

На чемпионате мира U-23 по борьбе в Тиране украинская женская сборная завоевала 6 медалей - 2 золотые и 4 бронзовые. Команда заняла третье общекомандное место.

спорт • 26 октября, 13:03 • 22660 просмотра

Суд в Италии принял решение вернуть группу мигрантов, вывезенных в Албанию

Римский суд признал незаконным содержание 12 мигрантов в Албании и приказал вернуть их в Италию. Решение касается группы из 16 человек, отправленных в Албанию в рамках нового двустороннего соглашения.

Новости Мира • 19 октября, 03:54 • 27498 просмотра

Количество депортаций мигрантов должно увеличиться, говорит глава ЕС

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости увеличения выполнения решений по депортации мигрантов в ЕС. Сейчас уровень возврата нелегальных мигрантов составляет лишь 20%, что требует законодательных изменений.

Новости Мира • 17 октября, 11:10 • 11455 просмотра

Первое итальянское судно с мигрантами достигло Албании, в рамках договоренности о спасении беженцев в международных водах

Корабль ВМС Италии доставил 16 мигрантов в Албанию в рамках нового соглашения между странами. Это первая группа беженцев, размещенная в новом центре приема в порту Шенджин.

Новости Мира • 16 октября, 12:15 • 13165 просмотра

Евросоюз начал фактические переговоры о членстве с Албанией

В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.

Новости Мира • 15 октября, 10:42 • 10674 просмотра