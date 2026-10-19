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The Washington Post

В Албании обостряются антиправительственные протесты: премьер заявил об угрозе европейскому будущему страны

Киев • УНН

 • 2360 просмотра

В Тиране протестующие требуют отставки Эди Рамы, обвиняя правительство в коррупции. Столкновения с полицией привели к 28 пострадавшим.

В Албании обостряются антиправительственные протесты: премьер заявил об угрозе европейскому будущему страны
AP Photo

В Албании продолжаются масштабные антиправительственные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами и массовыми задержаниями. Только 18 октября в результате столкновений пострадали 28 человек, передает УНН со ссылкой на Euronews.

В столице страны Тиране демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, обвиняя правительство в коррупции и неспособности решить социальные проблемы.

Детали

Массовые беспорядки в Албании начались 13 октября на фоне недовольства студентов условиями обучения, высокой стоимостью университетского образования и коррупцией. Впоследствии демонстрации переросли в масштабные антиправительственные выступления с требованием отставки премьер-министра. В воскресенье, 18 октября, сотни протестующих собрались возле здания Министерства образования в Тиране, скандируя лозунги с призывами к отставке Рамы. После попыток полиции разогнать толпу в центре города начались многочасовые столкновения.

Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями, бутылками с зажигательной смесью и пиротехникой. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Во время беспорядков протестующие подожгли полицейский участок, повредили вход в Министерство внутренних дел, разбили окна в правительственных зданиях и штаб-квартире правящей Социалистической партии.

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По данным Министерства здравоохранения Албании, в результате столкновений 18 октября пострадали 28 человек, среди которых 19 полицейских, четверо участников протестов, четверо прохожих и один журналист.

Несмотря на требования демонстрантов, премьер-министр Эди Рама категорически отказался оставлять должность. Он заявил, что массовые беспорядки представляют угрозу не его правительству, а европейскому будущему Албании, которая стремится стать членом Европейского союза. Глава правительства также обвинил неназванные внешние силы в разжигании протестов.

По информации Reuters, правоохранители возбудили уголовные производства в отношении сотен участников беспорядков. В то же время СМИ уже сообщали о расследовании возможного превышения полномочий отдельными сотрудниками полиции во время разгона демонстраций.

Контекст

Нынешние протесты стали продолжением многомесячного общественного недовольства политикой албанского правительства. Ранее в стране проходили демонстрации против строительства масштабного туристического комплекса в экологически защищенной прибрежной зоне. Проект связывают с бизнес-структурами Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Впоследствии к протестному движению присоединились студенты и молодежь, которые начали требовать реформирования образования, борьбы с безработицей и коррупцией.

Европейская комиссия осудила насилие во время протестов, одновременно подчеркнув необходимость обеспечения права граждан на мирные собрания и пропорционального применения силы правоохранителями.

По состоянию на 19 октября антиправительственные выступления в Албании продолжаются. 

Антонина Туманова

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