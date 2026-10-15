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В Албанії третій день палають протести через проєкт зятя Трампа: відомо про десятки постраждалих і затриманих

Київ • УНН

 • 3504 перегляди

В Албанії тривають сутички протестувальників із поліцією: 89 людей постраждали, 65 затримали. Демонстранти вимагають відставки Еді Рами.

В Албанії третій день палають протести через проєкт зятя Трампа: відомо про десятки постраждалих і затриманих

В Албанії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести, які супроводжуються сутичками з поліцією, підпалами адміністративних будівель і масовими затриманнями. Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра Еді Рами, звинувачуючи його уряд у корупції та погіршенні соціально-економічної ситуації, повідомляє УНН  із посиланням на Associated Press.

Одним із приводів для протестів став скандальний туристичний проєкт, пов'язаний із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 

Деталі

У четвер, 15 жовтня, тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці столиці Албанії Тирани. Протестувальники зібралися поблизу урядових установ, зокрема Міністерства освіти, та вступили у сутички з правоохоронцями. Учасники акцій кидали в поліціянтів каміння та інші предмети. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, водомети та кийки. Протести також поширилися на інші міста країни, де студенти оголосили бойкот навчальним заняттям. Демонстранти пошкодили щонайменше чотири будівлі міністерств, громили банківські відділення та магазини, підпалювали сміттєві контейнери й споруджували барикади.

За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, під час зіткнень 14 жовтня постраждали 89 людей, серед яких - 61 поліціянт. Правоохоронці також повідомили про затримання щонайменше 65 учасників протестів.

Протестувальники висунули прем'єр-міністру Еді Рамі ультиматум із вимогою піти у відставку до 13:00 15 жовтня за місцевим часом. Однак очільник уряду категорично відкинув ці вимоги, заявивши, що зміна влади має відбуватися шляхом демократичних виборів, а не внаслідок вуличного насильства.

Чому в Албанії спалахнули протести

Однією з причин суспільного невдоволення став масштабний інвестиційний проєкт, пов'язаний із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Йдеться про будівництво елітних туристичних комплексів на острові Сазан та в районі Звернец поблизу природоохоронної території Вьоса-Нарта.

Зокрема, проєкт розвитку острова Сазан передбачає інвестиції обсягом близько 1,4 млрд євро, будівництво розкішних готелів, вілл та іншої туристичної інфраструктури.

Противники забудови звинувачують владу в непрозорому розподілі земель, загрозі знищення природних екосистем і сприянні інтересам великих інвесторів. До екологічних активістів згодом долучилися студенти, які виступають проти високої вартості освіти, недостатнього фінансування університетів та обмежених можливостей працевлаштування.

На тлі заворушень опозиційна Демократична партія Албанії підтримала вимоги демонстрантів і закликала до формування тимчасового уряду та проведення дострокових парламентських виборів.

Зауважимо, раніше медіа вже писали про те, що антикорупційна прокуратура Албанії розслідує можливі порушення під час оформлення земельних ділянок, призначених для туристичного будівництва. Водночас доказів причетності самого Кушнера до ймовірних незаконних операцій журналісти не виявили.

Реакція Євросоюзу на заворушення в Албанії

Представництво Європейського Союзу в Албанії висловило занепокоєння масштабами насильства та закликало сторони до деескалації. У ЄС наголосили на необхідності дотримання права громадян на мирні зібрання, пропорційного застосування сили правоохоронцями та відмови протестувальників від насильницьких дій.

Політична криза розгортається на тлі переговорів про вступ Албанії до Європейського Союзу. Країна розраховує стати членом ЄС у 2028 році, однак загострення внутрішньополітичної ситуації створює додаткові ризики для її євроінтеграційних планів.

Олександра Василенко

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