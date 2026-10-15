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В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных

Киев • УНН

 • 12664 просмотра

В Албании продолжаются столкновения протестующих с полицией: 89 человек пострадали, 65 задержали. Демонстранты требуют отставки Эди Рамы.

В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных

В Албании третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией, поджогами административных зданий и массовыми задержаниями. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, обвиняя его правительство в коррупции и ухудшении социально-экономической ситуации, сообщает УНН  со ссылкой на Associated Press.

Одним из поводов для протестов стал скандальный туристический проект, связанный с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 

Детали

В четверг, 15 октября, тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы столицы Албании Тираны. Протестующие собрались возле правительственных учреждений, в частности Министерства образования, и вступили в столкновения с правоохранителями. Участники акций бросали в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и дубинки. Протесты также распространились на другие города страны, где студенты объявили бойкот учебным занятиям. Демонстранты повредили как минимум четыре здания министерств, громили банковские отделения и магазины, поджигали мусорные контейнеры и сооружали баррикады.

По данным Министерства здравоохранения Албании, во время столкновений 14 октября пострадали 89 человек, среди них — 61 полицейский. Правоохранители также сообщили о задержании как минимум 65 участников протестов.

Протестующие выдвинули премьер-министру Эди Раме ультиматум с требованием уйти в отставку до 13:00 15 октября по местному времени. Однако глава правительства категорически отверг эти требования, заявив, что смена власти должна происходить путем демократических выборов, а не в результате уличного насилия.

Почему в Албании вспыхнули протесты

Одной из причин общественного недовольства стал масштабный инвестиционный проект, связанный с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Речь идет о строительстве элитных туристических комплексов на острове Сазан и в районе Звернец возле природоохранной территории Вьоса-Нарта.

В частности, проект развития острова Сазан предусматривает инвестиции в размере около 1,4 млрд евро, строительство роскошных отелей, вилл и другой туристической инфраструктуры.

Противники застройки обвиняют власти в непрозрачном распределении земель, угрозе уничтожения природных экосистем и содействии интересам крупных инвесторов. К экологическим активистам впоследствии присоединились студенты, выступающие против высокой стоимости образования, недостаточного финансирования университетов и ограниченных возможностей трудоустройства.

На фоне беспорядков оппозиционная Демократическая партия Албании поддержала требования демонстрантов и призвала к формированию временного правительства и проведению досрочных парламентских выборов.

Отметим, ранее СМИ уже писали о том, что антикоррупционная прокуратура Албании расследует возможные нарушения при оформлении земельных участков, предназначенных для туристического строительства. В то же время журналисты не обнаружили доказательств причастности самого Кушнера к возможным незаконным операциям.

Реакция Европейского союза на беспорядки в Албании

Представительство Европейского союза в Албании выразило обеспокоенность масштабами насилия и призвало стороны к деэскалации. В ЕС подчеркнули необходимость соблюдения права граждан на мирные собрания, пропорционального применения силы правоохранителями и отказа протестующих от насильственных действий.

Политический кризис разворачивается на фоне переговоров о вступлении Албании в Европейский союз. Страна рассчитывает стать членом ЕС в 2028 году, однако обострение внутриполитической ситуации создает дополнительные риски для ее планов по евроинтеграции.

Александра Василенко

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