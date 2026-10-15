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Столицю Албанії охопили масові заворушення – протестувальники підпалюють будівлі та штурмують міністерства

Київ • УНН

 • 446 перегляди

У столиці Албанії протестувальники штурмували міністерства, підпалювали будівлі та зіткнулися з поліцією. Затримано щонайменше 40 людей.

Столицю Албанії охопили масові заворушення – протестувальники підпалюють будівлі та штурмують міністерства

У столиці Албанії Тирані студентські протести переросли в масштабні заворушення з підпалами та сутичками з поліцією, які тривають понад 10 годин. Щонайменше 40 людей затримали, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Причиною протестів стали незадовільні умови навчання та проживання в гуртожитках, висока вартість життя й невдоволення діями влади. 14 жовтня демонстранти почали закидати урядові будівлі камінням, пляшками та піротехнікою.

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Протестувальники прорвалися до міністерств освіти, юстиції та фінансів, підпалили кілька будівель, пошкодили приватні підприємства й оточили офіс прем'єр-міністра. Окремі групи також увірвалися до торговельних центрів і банків.

Поліцію звинувачують у надмірному застосуванні сили

Правоохоронці застосували проти демонстрантів кийки, сльозогінний газ і водомети. Серед постраждалих є протестувальники, цивільні та поліцейські. Журналісти також повідомили про перешкоджання їхній роботі та вилучення обладнання.

Президент Албанії Байрам Бегай закликав сторони до діалогу, а представництво ЄС вимагало розслідувати повідомлення про надмірне застосування сили поліцією.

Ситуація в Тирані залишається напруженою. У центрі міста лунають вибухи та сирени, а посольство США закликало своїх громадян уникати районів протестів.

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Степан Гафтко

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