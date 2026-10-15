Столицу Албании охватили массовые беспорядки — протестующие поджигают здания и штурмуют министерства

В столице Албании Тиране студенческие протесты переросли в масштабные беспорядки с поджогами и столкновениями с полицией, которые продолжаются более 10 часов. По меньшей мере 40 человек задержаны, десятки получили ранения. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Причиной протестов стали неудовлетворительные условия обучения и проживания в общежитиях, высокая стоимость жизни и недовольство действиями властей. 14 октября демонстранты начали забрасывать правительственные здания камнями, бутылками и пиротехникой.

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Протестующие прорвались к министерствам образования, юстиции и финансов, подожгли несколько зданий, повредили частные предприятия и окружили офис премьер-министра. Отдельные группы также ворвались в торговые центры и банки.

Полицию обвиняют в чрезмерном применении силы

Правоохранители применили против демонстрантов дубинки, слезоточивый газ и водомёты. Среди пострадавших есть протестующие, гражданские лица и полицейские. Журналисты также сообщили о препятствовании их работе и изъятии оборудования.

Президент Албании Байрам Бегай призвал стороны к диалогу, а представительство ЕС потребовало расследовать сообщения о чрезмерном применении силы полицией.

Ситуация в Тиране остаётся напряжённой. В центре города слышны взрывы и сирены, а посольство США призвало своих граждан избегать районов протестов.

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