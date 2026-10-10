Массовые протесты студентов во Франции не утихают, а на выходных готовятся новые акции

Во Франции продолжаются масштабные протесты школьников и студентов из-за нехватки преподавателей, переполненных классов и недостаточного финансирования образования. На выходных 10–11 октября также запланированы отдельные протестные акции. Об этом сообщают Le Monde и The Connexion, пишет УНН.

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По данным французских СМИ, протесты охватили сотни учебных заведений, а местами переросли в столкновения с полицией. Власти пообещали привлечь 3 тысячи дополнительных преподавателей на замену.

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Ближайшая общенациональная забастовка работников сферы образования и студентов запланирована на 13 октября. Участники потребуют увеличения финансирования учебных заведений.

Что планируют протестующие на выходных

В течение 10–11 октября противники строительства автомагистрали A69 планируют продолжить акции на юге Франции. В то же время масштабный общенациональный протест именно на эти выходные пока не анонсировали.

Вместо этого на 17 октября распространяются призывы к возобновлению движения «жёлтых жилетов» из-за высоких цен на топливо и роста стоимости жизни.

К протестной активности присоединяются и профсоюзы различных отраслей, выступающие против ухудшения условий труда и экономической политики правительства.

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