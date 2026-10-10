Массовые протесты студентов во Франции не утихают, а на выходных готовятся новые акции

$44.850.0150.140.02
ukenru
00:17 • 1902 просмотра
Трамп поблагодарил Путина за соглашение о поставках дизельного топлива и проигнорировал критику ЗеленскогоVideo
23:38 • 4836 просмотра
Более 80% украинцев поддерживают переговоры о мире, а 56% допускают территориальные уступки — опросPhoto
22:36 • 10177 просмотра
Украина продолжит удары по российским НПЗ несмотря на договорённости Трампа и Путина — FT
21:46 • 12231 просмотра
Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами
21:37 • 11180 просмотра
Небензя злорадствует, а Москва уже считает деньги — Россия рассчитывает заработать $4,5 млрд на сделке с Трампом
20:59 • 12407 просмотра
Качка назвал главные задачи на посту посла Украины при ЕС и рассказал, что будет в приоритете
20:20 • 17595 просмотра
Путин выступил с заявлением после телефонного разговора с Трампом — в Кремле раскрыли подробности переговоров
19:46 • 15136 просмотра
Подарки путину не приведут к миру, россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором — Зеленский о заявлении Трампа
19:05 • 14562 просмотра
россия поставит до 5 млн тонн дизтоплива на американский и мировые рынки — Трамп договорился с путинымPhoto
9 октября, 18:04 • 16387 просмотра
Испания и Греция отказываются передавать Украине системы Patriot, срок годности которых истекает, — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
82%
748мм
Популярные новости
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 23272 просмотра
Мужчина выиграл трёхлетний спор о штрафе за парковку, воспользовавшись ChatGPT в качестве адвоката9 октября, 15:10 • 16018 просмотра
Крупнейшее ограбление винодельни — в Италии похитили 30 тысяч бутылок вина9 октября, 15:45 • 14497 просмотра
Самолёт путина со второй попытки смог приземлиться в москве на фоне атаки на аэропортPhoto20:00 • 4214 просмотра
Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет21:06 • 6556 просмотра
публикации
Как почистить душевую лейку, убрать налёт и восстановить равномерную струю воды9 октября, 14:52 • 23293 просмотра
В Украине упростили механизм аренды государственных помещений для провайдеров и дата-центров — каких изменений ожидать9 октября, 14:39 • 24952 просмотра
Парижский автосалон Mondial de l'Auto: даты и главные премьерыPhoto9 октября, 13:46 • 31794 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
9 октября, 09:35 • 44757 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto9 октября, 06:13 • 76361 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Андрей Сибига
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Литва
Реклама
УНН Lite
Шайа Лабаф и Миа Гот разводятся после 10 лет брака на фоне скандала с актёром00:06 • 716 просмотра
Голливудского актёра Кигана Аллена избили и ограбили посреди улицы в Лос-Анджелесе23:06 • 1864 просмотра
Бывшие избранницы Илона Маска раскрыли подробности его личной жизни и необычное отношение к рождению детей22:05 • 4140 просмотра
Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет21:06 • 6596 просмотра
Крупнейшее ограбление винодельни — в Италии похитили 30 тысяч бутылок вина9 октября, 15:45 • 14517 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Truth Social
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot

Массовые протесты студентов во Франции не утихают, а на выходных готовятся новые акции

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Во Франции школьники и студенты протестуют из-за нехватки преподавателей и финансирования. На 13 октября запланирована общенациональная забастовка.

Массовые протесты студентов во Франции не утихают, а на выходных готовятся новые акции

Во Франции продолжаются масштабные протесты школьников и студентов из-за нехватки преподавателей, переполненных классов и недостаточного финансирования образования. На выходных 10–11 октября также запланированы отдельные протестные акции. Об этом сообщают Le Monde и The Connexion, пишет УНН.

Подробности

По данным французских СМИ, протесты охватили сотни учебных заведений, а местами переросли в столкновения с полицией. Власти пообещали привлечь 3 тысячи дополнительных преподавателей на замену.

Во Франции продолжаются протесты и марши школьников — что должен решить «экстренный план мер» министра образования08.10.26, 15:24 • 3626 просмотров

Ближайшая общенациональная забастовка работников сферы образования и студентов запланирована на 13 октября. Участники потребуют увеличения финансирования учебных заведений.

Что планируют протестующие на выходных

В течение 10–11 октября противники строительства автомагистрали A69 планируют продолжить акции на юге Франции. В то же время масштабный общенациональный протест именно на эти выходные пока не анонсировали.

Вместо этого на 17 октября распространяются призывы к возобновлению движения «жёлтых жилетов» из-за высоких цен на топливо и роста стоимости жизни.

К протестной активности присоединяются и профсоюзы различных отраслей, выступающие против ухудшения условий труда и экономической политики правительства.

В Париже полиция силой разгоняла протестующих с применением водомётов и слезоточивого газа — СМИ показали кадры09.10.26, 00:16 • 4102 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираОбразование
Школа
Столкновения
Франция