В Париже полиция силой разгоняла протестующих с применением водомётов и слезоточивого газа — СМИ показали кадры
Киев • УНН
На акции в поддержку лицеистов в Париже произошли столкновения, полиция применила водомёты и газ. Задержаны 504 человека, ранены 48 силовиков.
В Париже акция протеста в поддержку лицеистов завершилась столкновениями с правоохранителями. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ, пытаясь разогнать демонстрантов. Кадры противостояния обнародовали СМИ, в частности Le Monde, пишет УНН.
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Беспорядки вспыхнули на площади Бастилии в конце протестной акции. По данным парижской полиции, около 20 демонстрантов бросали в правоохранителей уличные ограждения.
Силовики оцепили площадь, из-за чего часть участников протеста некоторое время не могла покинуть место проведения акции.
Сотни задержанных и десятки пострадавших правоохранителей
По сообщениям французских властей, во время протестов задержали 504 человека. Также ранения получили 48 полицейских и жандармов.
По данным Министерства внутренних дел Франции, 8 октября на демонстрации по всей стране вышли около 71,5 тысячи человек. Из них 24,5 тысячи приняли участие в протестах в Париже.
Кроме того, ещё примерно 55 тысяч человек присоединились к акциям возле учебных заведений.
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