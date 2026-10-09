У Парижі поліція силою розганяла протестувальників із застосуванням водометів та сльозогінного газу – ЗМІ показали кадри
Київ • УНН
На акції підтримки ліцеїстів у Парижі сталися сутички, поліція застосувала водомети й газ. Затримали 504 людей, поранено 48 силовиків.
У Парижі акція протесту на підтримку ліцеїстів завершилася сутичками з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, намагаючись розігнати демонстрантів. Кадри протистояння оприлюднили ЗМІ, зокрема Le Monde, пише УНН.
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Заворушення спалахнули на площі Бастилії наприкінці протестної акції. За даними паризької поліції, близько 20 демонстрантів кидали у правоохоронців вуличні огорожі.
Силовики оточили площу, через що частина учасників протесту певний час не могла залишити місце проведення акції.
Сотні затриманих та десятки постраждалих правоохоронців
За повідомленнями французької влади, під час протестів затримали 504 людини. Також поранення отримали 48 поліцейських і жандармів.
За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, 8 жовтня на демонстрації по всій країні вийшли близько 71,5 тисячі людей. Із них 24,5 тисячі взяли участь у протестах у Парижі.
Крім того, ще приблизно 55 тисяч людей долучилися до акцій біля навчальних закладів.
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