МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР

МАГАТЕ закликає Україну та росію до локального припинення вогню навколо Запорізької АЕС. Це необхідно для відновлення зовнішнього енергопостачання станції, яка працює на дизельних генераторах з 23 вересня.