російський лідер володимир путін ініціював розмову з Дональдом Трампом, заявивши, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати відносини між США та рф. Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі для обговорення миру в Україні.
Посольство України в Ірландії підтримує тісний контакт з поліцією, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка від ножових поранень. Слідчі дії тривають, посольство надає підтримку родині та готується до репатріації тіла.
Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.
З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
На фронті зафіксовано 61 атаку ворога, з них 18 на Покровському та 13 на Олександрівському напрямках. Українські захисники відбивають штурми, бої тривають на кількох ділянках.
Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.
В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з різальними пораненнями, його життю нічого не загрожує.
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.
МВС Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен на 5 тис. ларі за незаконне перекриття дороги. Це сталося під час її візиту до Тбілісі 14-15 жовтня, коли вона приєдналася до антиурядової акції.
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії. Вони мають розслідувати інцидент з погрозами російськомовного чоловіка україномовній родині у потязі.
Детективи НАБУ, що мали б боротися з корупцією, самі опинилися в епіцентрі корупційних скандалів і звинувачень у рейдерстві. Один з яскравих прикладів – справа проти бізнесмена Федоричева, як спроба відібрати термінали в порту «Південний».
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляє, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджують, що ХАМАС має намір виконати угоду.
Минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Ворог також активізувався на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, завдавши ракетних і авіаційних ударів.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив інформацію про своє звільнення. Він заявив, що продовжує служити президенту, назвавши повідомлення про відставку "100% фейковою новиною".
На фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення, окупанти задіяли 2211 дронів-камікадзе та здійснили 3676 обстрілів. За добу ворог завдав один ракетний та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих бомб.
Третя штурмова бригада прокоментувала затримання осіб, які нібито є їхніми бійцями, на Тернопільщині. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами та засуджує насильство проти цивільних.
Генштаб ЗСУ повідомив, що дві третини з 99 боїв на фронті за добу припали на Покровський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Ворог завдав авіаудару по Сумах та обстріляв прикордонні райони Сумської області.
15 жовтня Кабул зазнав авіаударів з боку пакистанських збройних сил. На афгансько-пакистанському кордоні спалахнули бої, що призвели до загибелі цивільних та військових.
Єврокомісія має на меті запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, а повна функціональність очікується до кінця 2027 року. Ця ініціатива є частиною дорожньої карти, спрямованої на підготовку блоку до потенційного нападу москви.
Ізраїльські військові заявили, що одне з чотирьох тіл, переданих ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню, не належить жодному з утримуваних заручників. Це тіло не відповідає жодному з відомих заручників за результатами експертиз Національного інституту судової медицини Ізраїлю.
Бійці Сил спеціальних операцій успішно провели розвідку та знищили ворожі сили на Північно-Слобожанському напрямку. Спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого евакуювалися.
Тисячі пропалестинських демонстрантів пройшли маршем в Удіне перед відбірковим матчем ЧС між Італією та Ізраїлем, вимагаючи заборони Ізраїлю у ФІФА. Акція завершилася сутичками з поліцією, попри перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання безпілотників для ЗСУ, поставивши 85 000 військових дронів. Британські літаки продовжать захищати повітряний простір Польщі до кінця року після вторгнень російських безпілотників.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди з ХАМАС, але за умов Дональда Трампа. ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше «почнеться справжнє пекло».
У Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть 3-річного хлопчика. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Генштаб ЗСУ повідомив про 182 бойові зіткнення за минулу добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Противник здійснив один ракетний удар та 101 авіаційний удар, застосувавши 225 керованих бомб.
У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Інцидент, що стався після виведення ізраїльських військ, ймовірно, завершився публічною стратою восьми осіб.
Загалом на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 2 929 обстрілів та застосували 3 535 дронів-камікадзе.
Дональд Трамп заявив про смертельний кінетичний удар по судну, пов'язаному з наркотерористичними мережами, неподалік Венесуели. Шість наркотерористів на борту судна були вбиті, втрат серед американських військ немає.
МАГАТЕ закликає Україну та росію до локального припинення вогню навколо Запорізької АЕС. Це необхідно для відновлення зовнішнього енергопостачання станції, яка працює на дизельних генераторах з 23 вересня.