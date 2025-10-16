$41.760.01
21:15 • 25595 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28989 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23881 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27704 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32557 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44354 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35539 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44453 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77397 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23527 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Новини по темi
“Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати стосунки Америки та рф - путін

російський лідер володимир путін ініціював розмову з Дональдом Трампом, заявивши, що "Томагавки" не змінять ситуацію на полі бою, але можуть зіпсувати відносини між США та рф. Трамп запропонував Будапешт як місце зустрічі для обговорення миру в Україні.

Політика • 16 жовтня, 18:58 • 2444 перегляди
Загибель 17-річного Вадима Давиденка в Ірландії: посольство України підтримує тісний контакт із поліцією, слідство триває

Посольство України в Ірландії підтримує тісний контакт з поліцією, яка розслідує обставини загибелі 17-річного Вадима Давиденка від ножових поранень. Слідчі дії тривають, посольство надає підтримку родині та готується до репатріації тіла.

Суспільство • 16 жовтня, 15:18 • 2710 перегляди
Третя штурмова показала, як розвідка відбила наступ ДРГ під Новоселівкою і зірвала плани ворогаVideo

Третя штурмова бригада показала відео боїв на Харківщині, розвідники ліквідували російську ДРГ під Новоселівкою. Вони запобігли створенню плацдарму для наступу на Оскіл та перерізанню траси Ізюм–Слов’янськ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 15:18 • 2376 перегляди
Розбійний напад на інкасаторів у Житомирі: підозрюваного екстрадували з Німеччини до України

З Німеччини екстрадували іноземця, підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів у Житомирі у 2019 році. Йому загрожує довічне позбавлення волі, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 14:30 • 2234 перегляди
Ворог 61 раз атакував позиції Сил оборони: активні бої на Покровському та Олександрівському напрямках

На фронті зафіксовано 61 атаку ворога, з них 18 на Покровському та 13 на Олександрівському напрямках. Українські захисники відбивають штурми, бої тривають на кількох ділянках.

Війна в Україні • 16 жовтня, 14:04 • 2712 перегляди
Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників на Сумщині - ГенштабVideo

Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:49 • 2250 перегляди
В Ірландії від удару ножа загинув 17-річний українець

В Ірландії 17-річний український хлопець загинув унаслідок насильницького інциденту із застосуванням ножа в будинку на півночі Дубліна. Ще одного підлітка доставили до лікарні з різальними пораненнями, його життю нічого не загрожує.

Кримінал та НП • 16 жовтня, 12:41 • 2674 перегляди
Це відкриття дверей до прихованої часткової мобілізації: Буданов про наміри російського уряду

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що зміни до закону РФ "Про оборону" є "відкриттям дверей до прихованої часткової мобілізації". Це пов'язано з непомірними втратами та необхідністю їх компенсації.

Війна в Україні • 16 жовтня, 12:41 • 3078 перегляди
У Грузії главу ОБСЄ оштрафували на понад $1,8 тис. за перекриття дороги на акції протесту

МВС Грузії оштрафувало чинну голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Фінляндії Еліну Валтонен на 5 тис. ларі за незаконне перекриття дороги. Це сталося під час її візиту до Тбілісі 14-15 жовтня, коли вона приєдналася до антиурядової акції.

Новини Світу • 16 жовтня, 10:58 • 2648 перегляди
У мережі виклали відео з потяга у Швейцарії з погрозами україномовній родині російськомовним чоловіком: Україна вимагає розслідування

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що Україна звернулася до правоохоронців Швейцарії. Вони мають розслідувати інцидент з погрозами російськомовного чоловіка україномовній родині у потязі.

Суспільство • 16 жовтня, 08:44 • 11879 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування

Детективи НАБУ, що мали б боротися з корупцією, самі опинилися в епіцентрі корупційних скандалів і звинувачень у рейдерстві. Один з яскравих прикладів – справа проти бізнесмена Федоричева, як спроба відібрати термінали в порту «Південний».

Суспільство • 16 жовтня, 07:09 • 69014 перегляди
Ізраїль погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не дотримуватиметься угоди щодо Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляє, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджують, що ХАМАС має намір виконати угоду.

Новини Світу • 16 жовтня, 06:30 • 3166 перегляди
Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини - на Покровському напрямкуPhoto

Минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Ворог також активізувався на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, завдавши ракетних і авіаційних ударів.

Війна в Україні • 16 жовтня, 05:31 • 4130 перегляди
Продовжую з гордістю служити президенту США: Віткофф заперечив, що йде з посади

Спецпосланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив інформацію про своє звільнення. Він заявив, що продовжує служити президенту, назвавши повідомлення про відставку "100% фейковою новиною".

Новини Світу • 15 жовтня, 20:08 • 3216 перегляди
На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе - Генштаб

На фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення, окупанти задіяли 2211 дронів-камікадзе та здійснили 3676 обстрілів. За добу ворог завдав один ракетний та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих бомб.

Війна в Україні • 15 жовтня, 19:31 • 3898 перегляди
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією

Третя штурмова бригада прокоментувала затримання осіб, які нібито є їхніми бійцями, на Тернопільщині. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами та засуджує насильство проти цивільних.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 19:20 • 9844 перегляди
На три напрямки фронту прийшлося дві третини з 99 боїв - Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що дві третини з 99 боїв на фронті за добу припали на Покровський, Костянтинівський та Олександрівський напрямки. Ворог завдав авіаудару по Сумах та обстріляв прикордонні райони Сумської області.

Війна в Україні • 15 жовтня, 13:49 • 2322 перегляди
Бої між Афганістаном і Пакистаном: по Кабулу здійснено авіаудари - APVideo

15 жовтня Кабул зазнав авіаударів з боку пакистанських збройних сил. На афгансько-пакистанському кордоні спалахнули бої, що призвели до загибелі цивільних та військових.

Новини Світу • 15 жовтня, 12:24 • 2890 перегляди
Єврокомісія планує повну функціональність "стіни дронів" до кінця 2027 року - ЗМІ

Єврокомісія має на меті запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, а повна функціональність очікується до кінця 2027 року. Ця ініціатива є частиною дорожньої карти, спрямованої на підготовку блоку до потенційного нападу москви.

Новини Світу • 15 жовтня, 12:04 • 2802 перегляди
Військові Ізраїлю: одне з тіл, переданих ХАМАС, не належить заручникам – The Guardian

Ізраїльські військові заявили, що одне з чотирьох тіл, переданих ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню, не належить жодному з утримуваних заручників. Це тіло не відповідає жодному з відомих заручників за результатами експертиз Національного інституту судової медицини Ізраїлю.

Новини Світу • 15 жовтня, 11:56 • 2750 перегляди
ССО показали відео знищення позицій росіян в тилу та захоплення документівVideo

Бійці Сил спеціальних операцій успішно провели розвідку та знищили ворожі сили на Північно-Слобожанському напрямку. Спецпризначенці захопили документи та засоби зв’язку противника, після чого евакуювалися.

Війна в Україні • 15 жовтня, 10:34 • 3302 перегляди
Матч "Італія-Ізраїль": пропалестинські протестувальники влаштували сутички з поліцією

Тисячі пропалестинських демонстрантів пройшли маршем в Удіне перед відбірковим матчем ЧС між Італією та Ізраїлем, вимагаючи заборони Ізраїлю у ФІФА. Акція завершилася сутичками з поліцією, попри перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Спорт • 15 жовтня, 08:53 • 3008 перегляди
Британія продовжить постачати дрони Україні та захищати небо Польщі - Гілі

Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання безпілотників для ЗСУ, поставивши 85 000 військових дронів. Британські літаки продовжать захищати повітряний простір Польщі до кінця року після вторгнень російських безпілотників.

Політика • 15 жовтня, 07:48 • 2770 перегляди
Нетаньягу закликав ХАМАС роззброїтися, пригрозивши "справжнім пеклом"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що сподівається на мирний наступний етап угоди з ХАМАС, але за умов Дональда Трампа. ХАМАС має відмовитися від зброї та демілітаризуватися, інакше «почнеться справжнє пекло».

Новини Світу • 15 жовтня, 07:27 • 2524 перегляди
Мачуха до смерті побила 3- річного хлопчика: суд арештував підозрювану

У Харкові 40-річній жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть 3-річного хлопчика. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Суспільство • 15 жовтня, 07:27 • 4478 перегляди
Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 182 бої, третина - на Покровському напрямкуPhoto

Генштаб ЗСУ повідомив про 182 бойові зіткнення за минулу добу, з яких понад третина припала на Покровський напрямок. Противник здійснив один ракетний удар та 101 авіаційний удар, застосувавши 225 керованих бомб.

Війна в Україні • 15 жовтня, 05:25 • 2838 перегляди
Жорстокі сутички в Газі: ХАМАС здійснив публічну страту восьми осіб - CNN

У кількох районах Гази спалахнули жорстокі сутички між ХАМАС та конкуруючими угрупованнями. Інцидент, що стався після виведення ізраїльських військ, ймовірно, завершився публічною стратою восьми осіб.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 01:39 • 64352 перегляди
На фронті відбулося 154 бойові зіткнення, окупанти застосували 3 535 дронів-камікадзе - Генштаб

Загалом на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 2 929 обстрілів та застосували 3 535 дронів-камікадзе.

Війна в Україні • 14 жовтня, 20:15 • 3245 перегляди
Займалося наркотрафіком: Трамп оголосив про удар по судну біля Венесуели

Дональд Трамп заявив про смертельний кінетичний удар по судну, пов'язаному з наркотерористичними мережами, неподалік Венесуели. Шість наркотерористів на борту судна були вбиті, втрат серед американських військ немає.

Новини Світу • 14 жовтня, 18:30 • 3487 перегляди
МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР

МАГАТЕ закликає Україну та росію до локального припинення вогню навколо Запорізької АЕС. Це необхідно для відновлення зовнішнього енергопостачання станції, яка працює на дизельних генераторах з 23 вересня.

Війна в Україні • 14 жовтня, 13:52 • 3351 перегляди