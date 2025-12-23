Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову співпрацю для боротьби проти екстремістських угруповань
Країни "Альянсу держав Сахелю" готуються до масштабних воєнних операцій, створивши спільний батальйон чисельністю 5000 осіб. Лідери хунт наголошують на суверенітеті та розриві з колишніми західними партнерами, обираючи Росію основним союзником у сфері безпеки.
Країни "Альянсу держав Сахелю" (AES) готуються до проведення масштабних воєнних операцій проти екстремістських угруповань. Про це заявив лідер Буркіна-Фасо капітан Ібрагім Траоре під час другого щорічного саміту об'єднання. Напередодні сторони офіційно створили спільний військовий батальйон чисельністю 5000 осіб для боротьби з бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Керівництво держав-членів альянсу підтвердило курс на повний розрив із колишніми західними партнерами. Лідери хунт наголошують на суверенітеті у питаннях безпеки та внутрішньої політики.
Альянс поклав край усім окупаційним силам у наших країнах. Жодна країна чи група інтересів більше не вирішуватиме за наші країни
Нові альянси та виклики
Після вигнання військових контингентів Франції та США, Малі, Буркіна-Фасо та Нігер обрали росію основним союзником у сфері безпеки. Попри зміцнення зв’язків усередині альянсу, ситуація в регіоні Сахель залишається критичною. Аналітики зазначають, що Сахель став найбільш смертоносним місцем у світі через діяльність терористичних груп, а перевантажені сили безпеки трьох країн стикаються з серйозними труднощами у стримуванні загрози.
Окрім військової сфери, саміт зафіксував наміри держав поглиблювати економічну інтеграцію та співпрацю поза межами транскордонних операцій.
