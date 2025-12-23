Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову співпрацю для боротьби проти екстремістських угруповань

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 10135 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
15:42 • 15269 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
15:15 • 21706 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 30692 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 24197 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 29457 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 17060 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17613 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23148 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38582 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.1м/с
71%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ23 грудня, 11:43 • 4506 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД23 грудня, 12:12 • 20630 перегляди
Агент НАБУ виявися громадянином рф, який сидів за шахрайство – ексочільник судової адміністрації розкрив деталі гучної кримінальної справи23 грудня, 14:45 • 12683 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 17667 перегляди
Вбили іноземця на кладовищі під Києвом, випустивши 11 куль: трьох осіб відправили під варту15:22 • 6954 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
15:15 • 21708 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 17692 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 30693 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 29457 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 90456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Крістофер Нолан
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Чернігів
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 22345 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 21400 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 25351 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 27466 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 50019 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову співпрацю для боротьби проти екстремістських угруповань

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Країни "Альянсу держав Сахелю" готуються до масштабних воєнних операцій, створивши спільний батальйон чисельністю 5000 осіб. Лідери хунт наголошують на суверенітеті та розриві з колишніми західними партнерами, обираючи Росію основним союзником у сфері безпеки.

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову співпрацю для боротьби проти екстремістських угруповань
Фото: AP

Країни "Альянсу держав Сахелю" (AES) готуються до проведення масштабних воєнних операцій проти екстремістських угруповань. Про це заявив лідер Буркіна-Фасо капітан Ібрагім Траоре під час другого щорічного саміту об'єднання. Напередодні сторони офіційно створили спільний військовий батальйон чисельністю 5000 осіб для боротьби з бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Керівництво держав-членів альянсу підтвердило курс на повний розрив із колишніми західними партнерами. Лідери хунт наголошують на суверенітеті у питаннях безпеки та внутрішньої політики.

Новий "африканський корпус" рф звинувачують у зґвалтуваннях та обезголовленнях цивільних у Малі07.12.25, 12:53 • 8461 перегляд

Альянс поклав край усім окупаційним силам у наших країнах. Жодна країна чи група інтересів більше не вирішуватиме за наші країни

 – заявив лідер Нігеру Абдурахамане Тчіані.

Нові альянси та виклики

Після вигнання військових контингентів Франції та США, Малі, Буркіна-Фасо та Нігер обрали росію основним союзником у сфері безпеки. Попри зміцнення зв’язків усередині альянсу, ситуація в регіоні Сахель залишається критичною. Аналітики зазначають, що Сахель став найбільш смертоносним місцем у світі через діяльність терористичних груп, а перевантажені сили безпеки трьох країн стикаються з серйозними труднощами у стримуванні загрози.

Окрім військової сфери, саміт зафіксував наміри держав поглиблювати економічну інтеграцію та співпрацю поза межами транскордонних операцій.

Військовий уряд Буркіна-Фасо заарештував співробітників європейських гуманітарних організацій за "шпигунство"08.10.25, 09:18 • 2950 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Малі
Франція
Сполучені Штати Америки