Військовий уряд Буркіна-Фасо заарештував співробітників європейських гуманітарних організацій за "шпигунство"

Військовий уряд Буркіна-Фасо повідомив про затримання вісьмох співробітників нідерландської гуманітарної організації INSO, яких звинувачують у шпигунстві та державній зраді. Організація категорично заперечує обвинувачення та закликає до негайного звільнення своїх колег. Про це повідомляє Аljazeera, пише УНН.

Деталі

Влада Буркіна-Фасо заявила про арешт восьми осіб, пов’язаних із Міжнародною організацією безпеки неурядових організацій (INSO), штаб-квартира якої розташована в Гаазі. Серед затриманих – громадяни Франції, Чехії, Малі та Буркіна-Фасо, а також франко-сенегальська співробітниця.

Міністр безпеки країни Махамаду Сана стверджує, що затримані продовжували діяльність INSO після тимчасової заборони її роботи, введеної ще в липні. За словами урядовця, вони нібито "збирали конфіденційну інформацію та передавали її іноземним державам", що могло, на думку влади, завдати шкоди національній безпеці.

INSO у відповідь заявила, що її робота полягає виключно у забезпеченні безпеки гуманітарних працівників, а зібрані дані є відкритими і не містять жодної секретної інформації. Організація наголосила, що "категорично відкидає будь-які звинувачення у шпигунстві" й робить усе можливе для звільнення своїх працівників.

Ситуація навколо INSO відображає ширший політичний курс Буркіна-Фасо після військового перевороту 2022 року. Країна, разом із Малі та Нігером, дистанціювалася від Заходу, розірвала частину міжнародних угод і створила власне об’єднання – Альянс держав Сахеля. Ці режими відмовилися від співпраці з Францією та зближуються з росією, що викликає занепокоєння у західних столиць.

На тлі цього військові уряди регіону продовжують боротьбу з угрупованнями, пов’язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". Міжнародні правозахисники, зокрема Human Rights Watch, фіксують численні порушення прав людини як з боку бойовиків, так і державних сил безпеки.

