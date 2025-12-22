$42.250.09
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 5136 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 18459 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 15781 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 17951 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 20441 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19604 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20054 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17536 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13434 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо нових підходів до святкових днів. Він зазначив, що війна внесла зміни, і деякі дати потребують впорядкування.

Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, за результатами якої попросив парламентарів, урядовців разом з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових та логічних підходів до святкових та особливих днів в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Серед іншого, я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, разом з урядовцями, представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових та логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що "бувають погані календарні співпадіння, і війна внесла багато таких змін, коли дні трагедій припадають на дні професійних свят або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів".

Все це варто впорядкувати. Як справжнє Різдво було сприйнято легко на 25 грудня, так само й інші дати мають бути справедливими та коректними 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

У понеділок, 22 грудня, у день професійного свята, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами фахівців енергетичної сфери. Глава держави наголосив, що кожен діючий енергооб’єкт сьогодні – це результат надлюдських зусиль ремонтних бригад, які відновлюють зруйноване під постійною загрозою нових обстрілів.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Новий рік
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна