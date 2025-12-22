Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо нових підходів до святкових днів. Він зазначив, що війна внесла зміни, і деякі дати потребують впорядкування.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, за результатами якої попросив парламентарів, урядовців разом з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових та логічних підходів до святкових та особливих днів в Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Серед іншого, я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, разом з урядовцями, представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових та логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря
Він зазначив, що "бувають погані календарні співпадіння, і війна внесла багато таких змін, коли дні трагедій припадають на дні професійних свят або коли в один день з радянських часів та перших років незалежності кілька зовсім різних професійних днів".
Все це варто впорядкувати. Як справжнє Різдво було сприйнято легко на 25 грудня, так само й інші дати мають бути справедливими та коректними
