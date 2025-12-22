"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 9292 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 9768 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 12214 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 14974 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 15852 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 17180 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15934 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12758 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11953 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8768 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 25748 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28051 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 21266 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19320 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 10428 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 9292 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 19692 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 57097 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 79134 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 113415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
Реклама
УНН Lite
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 2622 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 28404 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 26076 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32278 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33104 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент України Володимир Зеленський у день професійного свята нагородив фахівців енергетичної сфери. Він підкреслив, що кожен діючий енергооб’єкт є результатом надлюдських зусиль ремонтних бригад, які відновлюють зруйноване під постійною загрозою обстрілів.

"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків

У понеділок, 22 грудня, у день професійного свята, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами фахівців енергетичної сфери. Глава держави наголосив, що кожен діючий енергооб’єкт сьогодні – це результат надлюдських зусиль ремонтних бригад, які відновлюють зруйноване під постійною загрозою нових обстрілів. Про це пише УНН.

Деталі

Президент підкреслив, що масштаб руйнувань, завданих російською агресією, є безпрецедентним, адже ударів зазнали всі без винятку генераційні потужності країни.

Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі 

– написав Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

Глава держави висловив вдячність кожній енергетичній компанії та ремонтним бригадам, які забезпечують теплом і світлом мільйони українців. За словами Зеленського, робота енергетиків стала для всього світу доказом стійкості українського народу.

Українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. Українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Україну не зламати завдяки таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Дякую вам 

– резюмував Президент.

Різдвяний тиждень розпочався з атак рф на енергетику у 5 областях: деталі22.12.25, 10:19 • 3024 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна