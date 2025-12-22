"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський у день професійного свята нагородив фахівців енергетичної сфери. Він підкреслив, що кожен діючий енергооб’єкт є результатом надлюдських зусиль ремонтних бригад, які відновлюють зруйноване під постійною загрозою обстрілів.
Деталі
Президент підкреслив, що масштаб руйнувань, завданих російською агресією, є безпрецедентним, адже ударів зазнали всі без винятку генераційні потужності країни.
Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі
Глава держави висловив вдячність кожній енергетичній компанії та ремонтним бригадам, які забезпечують теплом і світлом мільйони українців. За словами Зеленського, робота енергетиків стала для всього світу доказом стійкості українського народу.
Українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. Українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Україну не зламати завдяки таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Дякую вам
