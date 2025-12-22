"Нема електростанції в Україні, яка б не постраждала" – Зеленський нагородив енергетиків

У понеділок, 22 грудня, у день професійного свята, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами фахівців енергетичної сфери. Глава держави наголосив, що кожен діючий енергооб’єкт сьогодні – це результат надлюдських зусиль ремонтних бригад, які відновлюють зруйноване під постійною загрозою нових обстрілів. Про це пише УНН.

Президент підкреслив, що масштаб руйнувань, завданих російською агресією, є безпрецедентним, адже ударів зазнали всі без винятку генераційні потужності країни.

Немає зараз в Україні такої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. І всі живі українські енергетичні обʼєкти, всі наші живі енергетичні мережі – це те, що змогли захистити, відновити, побудувати тисячі наших працівників та працівниць енергетичної галузі

Глава держави висловив вдячність кожній енергетичній компанії та ремонтним бригадам, які забезпечують теплом і світлом мільйони українців. За словами Зеленського, робота енергетиків стала для всього світу доказом стійкості українського народу.

Українці ніколи не змиряться з втратами та руїнами. Українці завжди відновлюють те, що зруйнували росіяни. Україну не зламати завдяки таким людям, як ви, які працюють заради України, заради життя в Україні, заради наших людей. Дякую вам