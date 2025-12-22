"Нет электростанции в Украине, которая бы не пострадала" – Зеленский наградил энергетиков

$42.250.09
Эксклюзив
14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26139 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28461 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 21520 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 19748 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10668 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20004 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 57302 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 79332 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 113606 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2722 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28675 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26340 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32356 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33226 просмотра
"Нет электростанции в Украине, которая бы не пострадала" – Зеленский наградил энергетиков

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский в день профессионального праздника наградил специалистов энергетической сферы. Он подчеркнул, что каждый действующий энергообъект является результатом сверхчеловеческих усилий ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенное под постоянной угрозой обстрелов.

"Нет электростанции в Украине, которая бы не пострадала" – Зеленский наградил энергетиков

В понедельник, 22 декабря, в день профессионального праздника, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами специалистов энергетической сферы. Глава государства подчеркнул, что каждый действующий энергообъект сегодня – это результат сверхчеловеческих усилий ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенное под постоянной угрозой новых обстрелов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Президент подчеркнул, что масштаб разрушений, нанесенных российской агрессией, является беспрецедентным, ведь ударам подверглись все без исключения генерирующие мощности страны.

Нет сейчас в Украине такой электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети – это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли 

– написал Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Глава государства выразил благодарность каждой энергетической компании и ремонтным бригадам, которые обеспечивают теплом и светом миллионы украинцев. По словам Зеленского, работа энергетиков стала для всего мира доказательством стойкости украинского народа.

Украинцы никогда не смирятся с потерями и руинами. Украинцы всегда восстанавливают то, что разрушили россияне. Украину не сломить благодаря таким людям, как вы, которые работают ради Украины, ради жизни в Украине, ради наших людей. Спасибо вам 

– резюмировал Президент.

Рождественская неделя началась с атак рф на энергетику в 5 областях: детали22.12.25, 10:19 • 3028 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина