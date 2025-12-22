"Нет электростанции в Украине, которая бы не пострадала" – Зеленский наградил энергетиков

В понедельник, 22 декабря, в день профессионального праздника, Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами специалистов энергетической сферы. Глава государства подчеркнул, что каждый действующий энергообъект сегодня – это результат сверхчеловеческих усилий ремонтных бригад, которые восстанавливают разрушенное под постоянной угрозой новых обстрелов. Об этом пишет УНН.

Президент подчеркнул, что масштаб разрушений, нанесенных российской агрессией, является беспрецедентным, ведь ударам подверглись все без исключения генерирующие мощности страны.

Нет сейчас в Украине такой электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов. И все живые украинские энергетические объекты, все наши живые энергетические сети – это то, что смогли защитить, восстановить, построить тысячи наших работников и работниц энергетической отрасли

Глава государства выразил благодарность каждой энергетической компании и ремонтным бригадам, которые обеспечивают теплом и светом миллионы украинцев. По словам Зеленского, работа энергетиков стала для всего мира доказательством стойкости украинского народа.

Украинцы никогда не смирятся с потерями и руинами. Украинцы всегда восстанавливают то, что разрушили россияне. Украину не сломить благодаря таким людям, как вы, которые работают ради Украины, ради жизни в Украине, ради наших людей. Спасибо вам