Рождественская неделя началась с атак рф на энергетику в 5 областях: детали

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Рождественская неделя началась с массированных атак рф на Украину, россия атаковала энергетику в 5 областях. На утро значительная часть жителей Одесской области без света. Графики продолжаются, но для их сокращения продолжают высвобождать мощности.

Рождественская неделя началась с массированных атак рф на Украину - россия атаковала энергетику в 5 областях, на утро значительная часть жителей Одесской области без света, графики продолжаются, но для их сокращения продолжают высвобождать мощности, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Вражеские обстрелы

Рождественская неделя начинается с массированных атак врага. Этой ночью российская федерация атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. К утру потребители частично запитаны. Аварийно-восстановительные работы продолжаются

- сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, в результате атаки рф на утро обесточено значительное количество абонентов в Одесской области.

Графики отключений

По данным Укрэнерго, в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения.

"Продолжаем принимать меры для сокращения продолжительности графиков отключений. Мы пересмотрели перечни объектов критической инфраструктуры, благодаря чему удалось высвободить почти 1 ГВт мощности. Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения по направлению высвобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить время отключений электроэнергии для граждан", - сообщили в Минэнерго.

Потребление

Как сообщили в Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 22 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня. 21 декабря суточный максимум потребления был вечером - на 2,3% выше, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина - применение меньшего объема мер ограничения.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК08.12.25, 16:09 • 4623 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Житомирская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина