ukenru
07:25
Різдвяний тиждень розпочався з атак рф на енергетику у 5 областях: деталі

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Різдвяний тиждень розпочався з масованих атак рф на Україну, росія атакувала енергетику у 5 областях. На ранок значна частина жителів Одещини без світла. Графіки тривають, але для їх скорочення продовжують вивільняти потужності.

Різдвяний тиждень розпочався з масованих атак рф на Україну - росія атакувала енергетику у 5 областях, на ранок значна частина жителів Одещини без світла, графіки тривають, але для їх скорочення продовжують вивільняти потужності, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворожі обстріли

Різдвяний тиждень починається з масованих атак ворога. Цієї ночі російська федерація атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На ранок споживачі частково заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи тривають

- повідомили у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, внаслідок атаки рф на ранок є знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області.

Графіки відключень

За даними Укренерго, у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

"Продовжуємо вживати заходів задля скорочення тривалості графіків відключень. Ми переглянули переліки об’єктів критичної інфраструктури, завдяки чому вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності. Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо скерування вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час відключень електроенергії для громадян", - повідомили у Міненерго.

Споживання

Як повідомили в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 22 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня. 21 грудня добовий максимум споживання був увечері - на 2,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - застосування меншого обсягу заходів обмеження.

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

