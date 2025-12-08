Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК

На тарифи на електроенергію для побутових споживачів зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тож через це вони не зміняться, повідомили у компанії, і роз'яснили, на скільки зростає вартість для користувачів їхніх послуг з передачі і диспетчеризації, пише УНН.

Як зросли тарифи Укренерго

Національний регулятор - НКРЕКП - затвердив тарифи НЕК "Укренерго" на 2026 рік. На послугу з передачі електроенергії тариф затверджений з двоетапним переглядом: на рівні 713,68 грн/МВт·год на період з 1 січня до 31 березня та на рівні 742,91 грн/МВт·год з 1 квітня до 31 грудня наступного року. Тариф на послугу диспетчерського управління - на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт∙год. "Таким чином, у наступному році тариф на передачу зросте на 8,3%, а тариф на диспетчерське управління - на 11,2%, у порівнянні з поточним роком", - зазначили у компанії.

Там наголосили, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії є "основним джерелом покриття витрат компанії на виконання спеціальних обов’язків, покладених на компанію державою (ПСО) та розрахунків на ринку електричної енергії". А "витрати на балансування енергосистеми та закупівлю швидких резервів (допоміжних послуг) становлять більшу частину тарифу компанії на послугу з диспетчеризації".

"Усі витрати, пов’язані з операційною діяльністю НЕК "Укренерго", становлять лише 11,1% в тарифі на передачу та 27,3% - у тарифі на диспетчеризацію. Тобто, забезпечення життєдіяльності компанії, здійснення ремонтів та відновлювальних робіт, будівництво та модернізація наших об’єктів займає в структурі тарифів не найбільшу частку", - ідеться у повідомленні.

"Найбільша ж частина витрат "Укренерго", закладених у тарифи, це витрати на виконання ПСО, оплата швидких резервів (допоміжних послуг), витрати на обслуговування та погашення кредитів, розрахунки на ринку електроенергії (купівля електричної енергії для компенсації технологічних витрат, компенсація виробникам "зеленої" електроенергії у разі запровадження обмежень генерації та ін.), які оператор енергосистеми має здійснювати за законодавством", - вказали у компанії.

