Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК

14:55
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області8 грудня, 05:46
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинках8 грудня, 06:54
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки8 грудня, 07:35
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29
Жодних санкцій, дійте через росію15:38
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Велика Британія
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого4 грудня, 14:10
Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії збільшаться у 2026 році, проте це не призведе до зміни тарифів для побутових споживачів. Зростання складе 8,3% для передачі та 11,2% для диспетчерського управління, що покриє витрати компанії на виконання спеціальних обов'язків та розрахунки на ринку електроенергії.

Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК

На тарифи на електроенергію для побутових споживачів зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тож через це вони не зміняться, повідомили у компанії, і роз'яснили, на скільки зростає вартість для користувачів їхніх послуг з передачі і диспетчеризації, пише УНН.

На вартість електроенергії для населення зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тому тарифи для побутових споживачів - не зміняться

- повідомили в Укренерго.

Як зросли тарифи Укренерго

Національний регулятор - НКРЕКП - затвердив тарифи НЕК "Укренерго" на 2026 рік. На послугу з передачі електроенергії тариф затверджений з двоетапним переглядом: на рівні 713,68 грн/МВт·год на період з 1 січня до 31 березня та на рівні 742,91 грн/МВт·год з 1 квітня до 31 грудня наступного року. Тариф на послугу диспетчерського управління - на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт∙год. "Таким чином, у наступному році тариф на передачу зросте на 8,3%, а тариф на диспетчерське управління - на 11,2%, у порівнянні з поточним роком", - зазначили у компанії.

Там наголосили, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії є "основним джерелом покриття витрат компанії на виконання спеціальних обов’язків, покладених на компанію державою (ПСО) та розрахунків на ринку електричної енергії". А "витрати на балансування енергосистеми та закупівлю швидких резервів (допоміжних послуг) становлять більшу частину тарифу компанії на послугу з диспетчеризації".

"Усі витрати, пов’язані з операційною діяльністю НЕК "Укренерго", становлять лише 11,1% в тарифі на передачу та 27,3% - у тарифі на диспетчеризацію. Тобто, забезпечення життєдіяльності компанії, здійснення ремонтів та відновлювальних робіт, будівництво та модернізація наших об’єктів займає в структурі тарифів не найбільшу частку", - ідеться у повідомленні.

"Найбільша ж частина витрат "Укренерго", закладених у тарифи, це витрати на виконання ПСО, оплата швидких резервів (допоміжних послуг), витрати на обслуговування та погашення кредитів, розрахунки на ринку електроенергії (купівля електричної енергії для компенсації технологічних витрат, компенсація виробникам "зеленої" електроенергії у разі запровадження обмежень генерації та ін.), які оператор енергосистеми має здійснювати за законодавством", - вказали у компанії.

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Електроенергія
Укренерго