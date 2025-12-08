Зростання тарифів Укренерго не вплине на населення, змін для побутових користувачів не буде - НЕК
Київ • УНН
Тарифи НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії збільшаться у 2026 році, проте це не призведе до зміни тарифів для побутових споживачів. Зростання складе 8,3% для передачі та 11,2% для диспетчерського управління, що покриє витрати компанії на виконання спеціальних обов'язків та розрахунки на ринку електроенергії.
На тарифи на електроенергію для побутових споживачів зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тож через це вони не зміняться, повідомили у компанії, і роз'яснили, на скільки зростає вартість для користувачів їхніх послуг з передачі і диспетчеризації, пише УНН.
На вартість електроенергії для населення зміна тарифів НЕК "Укренерго" не впливає, тому тарифи для побутових споживачів - не зміняться
Як зросли тарифи Укренерго
Національний регулятор - НКРЕКП - затвердив тарифи НЕК "Укренерго" на 2026 рік. На послугу з передачі електроенергії тариф затверджений з двоетапним переглядом: на рівні 713,68 грн/МВт·год на період з 1 січня до 31 березня та на рівні 742,91 грн/МВт·год з 1 квітня до 31 грудня наступного року. Тариф на послугу диспетчерського управління - на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт∙год. "Таким чином, у наступному році тариф на передачу зросте на 8,3%, а тариф на диспетчерське управління - на 11,2%, у порівнянні з поточним роком", - зазначили у компанії.
Там наголосили, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії є "основним джерелом покриття витрат компанії на виконання спеціальних обов’язків, покладених на компанію державою (ПСО) та розрахунків на ринку електричної енергії". А "витрати на балансування енергосистеми та закупівлю швидких резервів (допоміжних послуг) становлять більшу частину тарифу компанії на послугу з диспетчеризації".
"Усі витрати, пов’язані з операційною діяльністю НЕК "Укренерго", становлять лише 11,1% в тарифі на передачу та 27,3% - у тарифі на диспетчеризацію. Тобто, забезпечення життєдіяльності компанії, здійснення ремонтів та відновлювальних робіт, будівництво та модернізація наших об’єктів займає в структурі тарифів не найбільшу частку", - ідеться у повідомленні.
"Найбільша ж частина витрат "Укренерго", закладених у тарифи, це витрати на виконання ПСО, оплата швидких резервів (допоміжних послуг), витрати на обслуговування та погашення кредитів, розрахунки на ринку електроенергії (купівля електричної енергії для компенсації технологічних витрат, компенсація виробникам "зеленої" електроенергії у разі запровадження обмежень генерації та ін.), які оператор енергосистеми має здійснювати за законодавством", - вказали у компанії.
