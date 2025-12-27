$41.930.00
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 21698 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 30807 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 70306 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 43524 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 45178 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61934 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29638 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23154 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20394 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС

Київ • УНН

 • 25026 перегляди

З березня 2025 року українці згенерували понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю через Дію. Ця послуга є частиною розвитку системи Єдиного реєстру зброї, що почала впроваджуватися МВС у червні 2023 року.

Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС

Від березня 2025 року українці через Дію згенерували понад пів мільйона дозволів на зареєстровану зброю. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.

Понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю українці вже згенерували через "Дію". Послуга доступна з березня цього року

- йдеться у дописі.

Зазначається, що її запуск став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.

У відомстві нагадали, що цифрові рішення МВС почали впроваджуватися ще у червні 2023 року. Саме тоді запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке також демонструє відчутні результати:

  • Сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів
    • Подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів
      • Оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї

        Нагадаємо

        За рік декларування зброї 13 600 українців задекларували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї та 8 мільйонів боєприпасів. Здано 398 одиниць зброї, включаючи 171 автоматичну, та понад 68 000 боєприпасів.

        Україна стала світовим лідером у цифровій трансформації державного сектору26.12.25, 22:50 • 4066 переглядiв

        Віта Зеленецька

        СуспільствоТехнології
        Дія (сервіс)
        Міністерство внутрішніх справ України