Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС
Київ • УНН
З березня 2025 року українці згенерували понад 550 000 дозволів на зареєстровану зброю через Дію. Ця послуга є частиною розвитку системи Єдиного реєстру зброї, що почала впроваджуватися МВС у червні 2023 року.
Зазначається, що її запуск став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.
У відомстві нагадали, що цифрові рішення МВС почали впроваджуватися ще у червні 2023 року. Саме тоді запрацювало "Єдине вікно для громадян", яке також демонструє відчутні результати:
- Сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів
- Подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів
- Оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї
Нагадаємо
За рік декларування зброї 13 600 українців задекларували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї та 8 мільйонів боєприпасів. Здано 398 одиниць зброї, включаючи 171 автоматичну, та понад 68 000 боєприпасів.
