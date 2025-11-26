Понад 13 тисяч українців задекларували вогнепальну зброю: яку найчастіше

Українці за рік задекларували 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 8 мільйонів боєприпасів, повідомив начальник Управління контролю за обігом зброї Нацполіції України В’ячеслав Савченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Уже пройшов рік декларування зброї, і ми можемо відмітити, що за вказаний період активну участь населення приймає в декларуванні, і безпосередньо до територіальних підрозділів Національної поліції звернулось 13 600 осіб, які в свою чергу задекларували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї - сказав Савченко.

Щодо видів зброї, з його слів, "основним, який декларується, є автоматична зброя". "Це було задекларовано майже 9 000 одиниць такої зброї", - повідомив представник поліції.

Також, за його словами, громадяни мають право задекларувати боєприпаси. "І сума їх на сьогоднішній момент є 8 млн боєприпасів до даної зброї", - зазначив він.

"Також у разі небажання мати в подальшому і зберігати дану зброю, громадяни також здають її. І було здано 398 одиниць вогнепальної зброї, серед них автоматична 171 одиниця та понад 68 000 боєприпасів", - вказав Савченко.

За його словами, якщо в деталях зупинитися, яку зброю декларують, "то найчастіше це нарізна та гладкоствольна зброя, яка з тих чи інших причин опинилася у користуванні громадян та зберігається без відповідного дозволу". "Як я зазначив, поширеними видами є автоматична зброя військових зразків. Також акцент на тому, що кулемети, гранатомети, вогнемети і переносні зенітні ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них добровільно здаються до Національної поліції, що також виключає кримінальну відповідальність за її незаконне зберігання", - повідомив Савченко.

З його слів, "у середньому потік людей (декларантів - ред.) становить близько 50 осіб в день по краї по країні". У вихідні, з його слів, звернень фіксуються менше. "В цілому динаміка декларування вогнепальної зброї є сталою. Тобто люди звертаються на постійній основі", - зазначив Савченко.

Кияни задекларували понад 1000 одиниць зброї та 255 000 боєприпасів - поліція