Понад 13 тисяч українців задекларували вогнепальну зброю: яку найчастіше

25 листопада, 16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру 25 листопада, 21:43
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок 25 листопада, 22:51
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану" 01:00
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT 02:31
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД 03:33
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів 24 листопада, 17:21
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті 24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом 22 листопада, 19:12
Понад 13 тисяч українців задекларували вогнепальну зброю: яку найчастіше

Київ • УНН

 • 44 перегляди

За рік декларування зброї 13 600 українців задекларували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї та 8 мільйонів боєприпасів. Здано 398 одиниць зброї, включаючи 171 автоматичну, та понад 68 000 боєприпасів.

Понад 13 тисяч українців задекларували вогнепальну зброю: яку найчастіше

Українці за рік задекларували 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї та 8 мільйонів боєприпасів, повідомив начальник Управління контролю за обігом зброї Нацполіції України В’ячеслав Савченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Уже пройшов рік декларування зброї, і ми можемо відмітити, що за вказаний період активну участь населення приймає в декларуванні, і безпосередньо до територіальних підрозділів Національної поліції звернулось 13 600 осіб, які в свою чергу задекларували понад 15 000 одиниць вогнепальної зброї

- сказав Савченко.

Щодо видів зброї, з його слів, "основним, який декларується, є автоматична зброя". "Це було задекларовано майже 9 000 одиниць такої зброї", - повідомив представник поліції.

Також, за його словами, громадяни мають право задекларувати боєприпаси. "І сума їх на сьогоднішній момент є 8 млн боєприпасів до даної зброї", - зазначив він.

"Також у разі небажання мати в подальшому і зберігати дану зброю, громадяни також здають її. І було здано 398 одиниць вогнепальної зброї, серед них автоматична 171 одиниця та понад 68 000 боєприпасів", - вказав Савченко.

За його словами, якщо в деталях зупинитися, яку зброю декларують, "то найчастіше це нарізна та гладкоствольна зброя, яка з тих чи інших причин опинилася у користуванні громадян та зберігається без відповідного дозволу". "Як я зазначив, поширеними видами є автоматична зброя військових зразків. Також акцент на тому, що кулемети, гранатомети, вогнемети і переносні зенітні ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них добровільно здаються до Національної поліції, що також виключає кримінальну відповідальність за її незаконне зберігання", - повідомив Савченко.

З його слів, "у середньому потік людей (декларантів - ред.) становить близько 50 осіб в день по краї по країні". У вихідні, з його слів, звернень фіксуються менше. "В цілому динаміка декларування вогнепальної зброї є сталою. Тобто люди звертаються на постійній основі", - зазначив Савченко.

Кияни задекларували понад 1000 одиниць зброї та 255 000 боєприпасів - поліція 29.07.25, 11:00

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Савченко Надія
Національна поліція України