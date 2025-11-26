Более 13 тысяч украинцев задекларировали огнестрельное оружие: какое чаще всего

Украинцы за год задекларировали 15 тысяч единиц огнестрельного оружия и 8 миллионов боеприпасов, сообщил начальник Управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Украины Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Уже прошел год декларирования оружия, и мы можем отметить, что за указанный период активное участие население принимает в декларировании, и непосредственно в территориальные подразделения Национальной полиции обратилось 13 600 человек, которые в свою очередь задекларировали более 15 000 единиц огнестрельного оружия - сказал Савченко.

Что касается видов оружия, по его словам, "основным, которое декларируется, является автоматическое оружие". "Это было задекларировано почти 9 000 единиц такого оружия", - сообщил представитель полиции.

Также, по его словам, граждане имеют право задекларировать боеприпасы. "И сумма их на сегодняшний момент составляет 8 млн боеприпасов к данному оружию", - отметил он.

"Также в случае нежелания иметь в дальнейшем и хранить данное оружие, граждане также сдают его. И было сдано 398 единиц огнестрельного оружия, среди них автоматическое 171 единица и более 68 000 боеприпасов", - указал Савченко.

По его словам, если в деталях остановиться, какое оружие декларируют, "то чаще всего это нарезное и гладкоствольное оружие, которое по тем или иным причинам оказалось в пользовании граждан и хранится без соответствующего разрешения". "Как я отметил, распространенными видами является автоматическое оружие военных образцов. Также акцент на том, что пулеметы, гранатометы, огнеметы и переносные зенитные ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним добровольно сдаются в Национальную полицию, что также исключает уголовную ответственность за ее незаконное хранение", - сообщил Савченко.

По его словам, "в среднем поток людей (декларантов - ред.) составляет около 50 человек в день по стране". В выходные, по его словам, обращений фиксируется меньше. "В целом динамика декларирования огнестрельного оружия является стабильной. То есть люди обращаются на постоянной основе", - отметил Савченко.

