Более 13 тысяч украинцев задекларировали огнестрельное оружие: какое чаще всего

$42.370.10
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 988 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:07 • 2324 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 18240 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 35324 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 28464 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27237 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23477 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15972 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15460 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35596 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2м/с
94%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктураPhotoVideo25 ноября, 21:43 • 9200 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 16126 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 14898 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 10988 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 9248 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 954 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 35588 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 44888 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 95201 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 124863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 18516 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 53364 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 71732 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 72495 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 79464 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер

Более 13 тысяч украинцев задекларировали огнестрельное оружие: какое чаще всего

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

За год декларирования оружия 13 600 украинцев задекларировали более 15 000 единиц огнестрельного оружия и 8 миллионов боеприпасов. Сдано 398 единиц оружия, включая 171 автоматическое, и более 68 000 боеприпасов.

Более 13 тысяч украинцев задекларировали огнестрельное оружие: какое чаще всего

Украинцы за год задекларировали 15 тысяч единиц огнестрельного оружия и 8 миллионов боеприпасов, сообщил начальник Управления контроля за оборотом оружия Нацполиции Украины Вячеслав Савченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Уже прошел год декларирования оружия, и мы можем отметить, что за указанный период активное участие население принимает в декларировании, и непосредственно в территориальные подразделения Национальной полиции обратилось 13 600 человек, которые в свою очередь задекларировали более 15 000 единиц огнестрельного оружия

- сказал Савченко.

Что касается видов оружия, по его словам, "основным, которое декларируется, является автоматическое оружие". "Это было задекларировано почти 9 000 единиц такого оружия", - сообщил представитель полиции.

Также, по его словам, граждане имеют право задекларировать боеприпасы. "И сумма их на сегодняшний момент составляет 8 млн боеприпасов к данному оружию", - отметил он.

"Также в случае нежелания иметь в дальнейшем и хранить данное оружие, граждане также сдают его. И было сдано 398 единиц огнестрельного оружия, среди них автоматическое 171 единица и более 68 000 боеприпасов", - указал Савченко.

По его словам, если в деталях остановиться, какое оружие декларируют, "то чаще всего это нарезное и гладкоствольное оружие, которое по тем или иным причинам оказалось в пользовании граждан и хранится без соответствующего разрешения". "Как я отметил, распространенными видами является автоматическое оружие военных образцов. Также акцент на том, что пулеметы, гранатометы, огнеметы и переносные зенитные ракетные комплексы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним добровольно сдаются в Национальную полицию, что также исключает уголовную ответственность за ее незаконное хранение", - сообщил Савченко.

По его словам, "в среднем поток людей (декларантов - ред.) составляет около 50 человек в день по стране". В выходные, по его словам, обращений фиксируется меньше. "В целом динамика декларирования огнестрельного оружия является стабильной. То есть люди обращаются на постоянной основе", - отметил Савченко.

Киевляне задекларировали более 1000 единиц оружия и 255 000 боеприпасов - полиция29.07.25, 11:00 • 4563 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Савченко Надежда
Национальная полиция Украины